Die Kaiserin: trailer voor tweede seizoen van Duitse Netflix-serie

Netflix onthulde vandaag de trailer voor het tweede seizoen van Die Kaiserin, tevens bekend als The Empress, dat vanaf vrijdag 22 november bij de vod-dienst te zien is. Het historische drama draait om de tumultueuze liefdesrelatie tussen Elisabeth (Devrim Lingnau) en keizer Franz (Philip Froissant), die de machtsstructuur binnen het Oostenrijkse hof volledig op zijn kop zet. In het tweede seizoen komt Franz in Europa tegenover een onverwachte vijand te staan. En Elisabeth voelt eveneens druk, want het op de wereld zetten van een troonopvolger is de snelste weg om de toekomst van hun koninkrijk veilig te stellen. De nieuwe reeks is weer afkomstig van showrunner Katharina Eyssen (Holiday Secrets). Overigens kun je op NPO Plus nu kijken naar drie seizoenen van de dramaserie Sisi, die ook draait om de relatie tussen Elisabeth en Franz. Verder verscheen in de jaren vijftig tevens een filmtrilogie met Romy Schneider in de rol van de prinses.