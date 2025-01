Dexter: Original Sin S01E01-02: bij vlagen gemankeerd maar wél zeer onderhoudend SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Showrunner Clyde Phillips toont een jonge Dexter, nog voordat hij begint te moorden, in deze prequelreeks met oude bekenden maar ook nieuwe gezichten.

Wie eenmaal in de ban is van seriemoordenaar Dexter Morgan (in de oorspronkelijke serie gespeeld door Michael C. Hall), snakt naar meer. In 2022 verscheen al de in noordelijk New York gesitueerde spin-off Dexter: New Blood en later dit jaar verschijnt ook nog de opvolger Dexter: Ressurection. In Dexter: Original Sin gaat showrunner Clyde Phillips in op de jongere jaren van Dexter. De plot speelt zich af in het Miami van 1991, waar Dexter (een rol van Patrick Gibson) studeert om chirurg te worden. Zijn vader (Christian Slater speelt Harry Morgan) weet al van Dexters driften, en probeert zijn bloedlust in te dammen met jachtpartijen. Totdat Dexter door een (on)gelukkige samenkomst van omstandigheden ineens de kans krijgt om zijn eerste slachtoffer te maken.

Er gebeurt daarnaast van alles in de eerste twee afleveringen. Harry belandt in het ziekenhuis. Naar verluidt vanwege Dexter. Maar misschien ook omdat hij een verstokt roker en drinker is. De zoon van een rechter wordt ontvoerd, ogenschijnlijk door een drugskartel. Debra (Molly Brown), Dexters zus, ontpopt zich als een rebel die zich tegelijkertijd zorgen maakt over haar broer en vader. Sarah Michelle Gellar speelt de nieuwe baas van Dexter, als hij besluit zijn studie geneeskunde te staken en zich aan te sluiten bij de forensische dienst van de afdeling moordzaken bij de politie van Miami.

© SkyShowtime

Daarnaast zijn er ook rollen voor Patrick Dempsey (als een soort cartooneske rechercheur) en James Martinez, die rechercheur Angel Batista speelt. Oude bekenden, zoals Angel en Debra, met nieuwe gezichten dus, in zekere zin. Michael C. Hall is overigens nog wel aanwezig in de serie: hij verzorgt de voice-over op typische cynische wijze, waarin hij zijn dilemma’s deelt met de kijker. Acteur Gibson volgt in Halls voetstappen en dat blijkt geen sinecure. De nieuwe Dexter oogt robotisch, overdreven klinisch. Ja, Hall liet in zijn acteerwerk de kilte van zijn personage doorschemeren maar was ook bij vlagen grappig en onmiskenbaar charismatisch.

© SkyShowtime

Die miscasting is misschien wel het grootste struikelblok van deze prequelreeks. Hoewel het ook spannend is om de hele voorgeschiedenis van Dexter en Dexter: New Blood te ontdekken, heeft deze serie niet per se erg veel nieuws te melden. Maar de eerste twee afleveringen van Dexter: Original Sin smaken wel naar meer. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ondanks alle oneffenheden blijf je toch benieuwd naar de naïeveling die een seriemoordenaar werd.