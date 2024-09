Dexter: Original Sin: datum en eerste teaser voor Dexter-prequel

Zender Showtime en vod-dienst Paramount+ onthulden vandaag de eerste teaser voor Dexter: Original Sin. De tiendelige prequel speelt zich af in 1991, vijftien jaar voor de gebeurtenissen in Dexter, en volgt een jonge Dexter Morgan (Patrick Gibson) die onder strikt mentorschap van zijn adoptievader Harry Morgan (Christian Slater) zijn moordlustige impulsen richt op het elimineren van maatschappelijke bedreigingen. Gedreven om zijn innerlijke duisternis te beheersen, begint Dexter aan een forensische stage bij het Miami Metro Police Department die hem telkens voor een dilemma zet: rechtvaardigheid of verrukkelijke wraak. Michael C. Hall (straks zelf weer te zien in Dexter: Resurrection) is in de prequel te horen als voice-over. Original Sin werd ontwikkeld door Clyde Phillips, die verantwoordelijk was voor de eerste vier seizoenen van Dexter en New Blood. De serie gaat in Amerika op 13 december van start bij Paramount+ en zal hier in Nederland bij SkyShowtime waarschijnlijk rond dezelfde datum in première gaan.