Dead and Buried: eerste blik op nieuwe thrillerserie van de BBC

Annabel Scholey (The Split, The Salisbury Poisonings) speelt de hoofdrol in de nieuwe thriller Dead and Buried van de BBC. Het vierdelige drama volgt de jonge moeder Cathy (Scholey), die tijdens het doen van haar boodschappen toevallig de man die twintig jaar geleden haar broer vermoordde tegen het lijf loopt. Cathy ontdekt dat deze Michael McAllister (Colin Morgan) enkele jaren eerder werd vrijgelaten uit de gevangenis en inmiddels een eigen gezin heeft gesticht en een succesvolle carrière heeft opgebouwd. Gedreven door duistere wraakgevoelens probeert ze een vriendschap met hem te cultiveren, met als plan om zijn leven kapot te maken. Dat voornemen heeft echter ook een ingrijpend effect op haar eigen directe omgeving. Dead and Buried is afkomstig van scenarist Colin Bateman (Murphy's Law). De serie heeft nog geen Nederlandse premièredatum.