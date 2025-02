De F*ckulteit S01E01-02: morele dilemma’s en bedenkelijke personages

Advocaat Anouk Boone (Julia Akkermans uit Dirty Lines ) staat op het punt om promotie te maken als haar oud-docent Patrick Hartman (Fedja van Huêt) ineens contact met haar zoekt. Op een feestje waar de opzienbarende carrièreklim van de strafpleiter wordt gevierd, krijgt ze ineens een pakketje in haar handen gedrukt. Het is een ballon van een konijn, met daaraan vastgebonden een kaartje van Hartman. In flashbacks blijkt dat Hartman Boone tijdens haar studie rechten, toen de twee een affaire hadden, liefkozend (of neerbuigend) ‘konijntje’ noemde. In het heden opent een journalist een onderzoek naar Hartman.

Naast de vrijpartijen met Boone zou hij als universitair hoofddocent, en later als hoogleraar, vaker misbruik hebben gemaakt van zijn statuur. Is dit een MeToo-kwestie? Scenaristen Jop Esmeijer, Aliefka Bijlsma en Dorien Goertzen laten in De F*ckulteit zien dat het antwoord op die vraag geenszins eenduidig is. Als Boone het met een vriendin (Ziarah Janssen speelt Yonin) heeft over haar relatie met Hartman van toen, die haar ook een negen voor haar scriptie opleverde, merkt Yonin op: ‘Wie nam eigenlijk het initiatief?' Is dat een legitieme vraag? Hij zet Boone in ieder geval aan het denken. Was zij, al dan niet onbewust, ook gewoon een opportunistische student?