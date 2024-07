The Day of the Jackal: thrillerserie met Eddie Redmayne komt naar SkyShowtime

De nieuwe thriller The Day of the Jackal is in Nederland vanaf vrijdag 6 december te zien op SkyShowtime. Eddie Redmayne (The Good Nurse) geeft in de serie gestalte aan de ongrijpbare huurmoordenaar The Jackal. Een vastberaden Britse inlichtingenofficier (Lashana Lynch uit No Time to Die) komt hem op het spoor, waarna de twee verstrikt raken in een kat-en-muisspel dat een spoor van vernieling achterlaat door heel Europa. Úrsula Corberó (La Casa de Papel) speelt een dierbare van The Jackal die echter geen idee heeft van zijn ware identiteit en verder is ook Charles Dance (Game of Thrones) te zien. De thriller werd ontwikkeld door Ronan Bennett (de bedenker van Top Boy) en is een bewerking van het gelijknamige boek van Frederick Forsythe. Het boek werd al eerder verfilmd in 1973, met Edward Fox als The Jackal, en kreeg in 1998 ook nog een (losse) adaptatie met Bruce Willis als het titelpersonage.