Daredevil: Born Again: trailer voor reboot van Netflix-serie die naar Disney+ verhuisde

Matt Murdock (Charlie Cox) staat opnieuw lijnrecht tegenover Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), in deze reboot waarin ook Jon Bernthal weer te zien is als The Punisher.

De Daredevil-serie die ooit door Netflix werd gemaakt maar daarna naar Disney+ verhuisde wordt binnenkort hervat onder een nieuwe naam: vanaf dinsdag 4 maart kun je bij Disney+ kijken naar Daredevil: Born Again. Charlie Cox (Boardwalk Empire) keert terug als advocaat Matt Murdock / Daredevil, die opnieuw in aanvaring komt met Wilson Fisk / The Kingpin (Vincent D'Onofrio), die inmiddels actief is in de politiek. Deborah Ann Woll en Elden Henson zijn weer van de partij als Murdocks werkcollega's Karen Page en Foggy Nelson en Jon Bernthal geeft opnieuw gestalte aan Frank Castle, beter bekend als The Punisher. De trailer onthult eveneens een korte blik op een nieuw personage, gespeeld door Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark).