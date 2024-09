Cross: trailer voor misdaadserie met Aldis Hodge als Alex Cross

Na een aantal bioscoopfilms komt Alex Cross, de bekende detective uit de boeken van James Patterson, eind dit jaar naar televisie in de gelijknamige serie van Amazon Prime Video. De acht afleveringen tellende reeks is vanaf donderdag 14 november in zijn geheel te streamen. Cross volgt rechercheur en forensisch psycholoog Alex Cross (Aldis Hodge), die in staat is om in de psyche van moordenaars en hun slachtoffers te kruipen. Isaiah Mustafa (It: Chapter Two) speelt Cross' vriend en politiepartner John Sampson en daarnaast is ook Ryan Eggold (New Amsterdam) te zien. Cross is geen rechtstreekse adaptatie van één van de boeken van Patterson, die achter de schermen wel betrokken is als producent van de serie, maar vertelt een nieuw verhaal. Het drama is afkomstig van Ben Watkins (Burn Notice), die al groen licht kreeg om nog een tweede seizoen te maken. Ook Cross' genrecollega's Harry Bosch en Jack Reacher kregen eerder series bij Amazon.