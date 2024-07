Column: Is er leven na Meredith Grey? Column , Disney+ , Serie • 19-06-2024 • leestijd 2 minuten • 8744 keer bekeken • bewaren

© ABC

Met seizoen twintig van Grey’s Anatomy (nu te zien bij Disney+) lijkt het afscheid van Meredith Grey (Ellen Pompeo) echt nabij. Toch maak ik me geen zorgen.

Het is best een bijzondere gewaarwording om na vele jaren weer terug te vallen in een serie die je vanaf het prille begin hebt meegemaakt. Zo voelde het voor mij in ieder geval toen ik onlangs uit nieuwsgierigheid bij Disney+ aan seizoen negentien van Grey’s Anatomy begon. (Het twintigste seizoen is sinds vrijdag ook bij Disney+ te zien.)

© ABC

Het was al zeker vijftien jaar geleden dat ik voor het laatst, doelbewust, voor de serie klaarzat. Toch verliep de re-integratie redelijk pijnloos, zelfs al zeiden de meeste gezichten, die bijna allemaal op de één of andere manier familie lijken te zijn van Meredith Grey (Ellen Pompeo) of wijlen Derek ‘McDreamy’ Shepherd (Patrick Dempsey), me niet heel veel.

© ABC

Door de jaren heen hebben we van veel iconische personages afscheid moeten nemen, zoals Karev (Justin Chambers), Izzie (Katherine Heigl), Mark ‘McSteamy’ Sloan (Eric Dane) en de onnavolgbare Cristina Yang (Sandra Oh, Killing Eve). Toch biedt de serie net genoeg houvast zodat je je als kijker, zelfs na vijftien jaar, niet voelt als een genodigde op een feestje waar je niemand kent. Bijvoorbeeld in de vorm van Meredith Grey (de Grey naar wie de titel verwijst en een woordspeling op doktersbijbel Gray’s Anatomy) en Kevin McKidd als Dr. Owen Hunt (sinds seizoen vijf). En laten we vooral Dr. Webber (James Pickens Jr.) en Dr. Bailey (Chandra Wilson) niet vergeten, die ook al in de allereerste aflevering hun intrede deden.

© ABC

Dit is misschien ook wel de reden waarom de serie het al twintig seizoenen lang volhoudt (en er is een 21ste seizoen besteld): ondanks wat de titel doet vermoeden, is het voortbestaan van Grey’s Anatomy niet compleet afhankelijk van één enkel personage. Een House zonder Gregory House (Hugh Laurie) kunnen we ons moeilijk voorstellen, evenmin als een The Good Doctor (waarvan onlangs het zevende – en laatste – seizoen is afgerond) zonder Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore).

© ABC

Het fundament van Grey’s Anatomy is gebouwd op sterk ensemblewerk, net zoals bij ER (vijftien seizoenen) en General Hospital (bezig sinds 1963). Wellicht wat bot gezegd: niemand is onvervangbaar. Het negentiende seizoen van Grey’s Anatomy voelde al een beetje als een reboot, met de introductie van een handvol enthousiaste en eigenzinnige nieuwe coassistenten, die - net als Meredith, Izzie en Cristina bijna twintig jaar geleden - nog vol enthousiasme, geldingsdrang en goede moed aan hun eerste rondes beginnen. Ondertussen verdwijnt Merediths verhaallijn steeds meer naar de achtergrond (in seizoen twintig komt ze enkel nog langs om haar cheque op te halen).

© ABC

Toch maak ik me geen zorgen. Net zoals ER het vertrek van Doug Ross/George Clooney (seizoen vijf) en Mark Greene/Anthony Edwards (seizoen acht) overleefde, zo ook zal er bij Grey’s Anatomy een leven zijn na Meredith Grey.