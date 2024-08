Chimp Crazy S01E01: activisme of lucratieve business? HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Na Tiger King komt de controversiële entrepreneur en dierenactivist Eric Goode opnieuw met een dubieuze serie over een vrouw die chimpansees houdt.

Documentairemaker, entrepreneur en dierenactivist Eric Goode probeert telkens via televisieseries wetswijzigingen af te dwingen. Zo leidde het door hem geregisseerde Tiger King ertoe dat het in de Verenigde Staten verboden is geworden om grote katten te fokken. Chimp Crazy heeft een soortgelijk doel: het verbieden van het houden van en handelen in apen. Want in Amerikaanse staten als Missouri is, zoals Goode laat zien, alles vooralsnog geoorloofd. De Amerikaan verlegt in de serie zijn focus naar Tonia Haddix, een eigenzinnige chimpanseeliefhebber. Ze heeft haar leven in het teken gesteld van de zorg voor chimpansees – en Tonka in het bijzonder; een chimpansee die in verschillende Hollywood-films te zien was.

Dierenrechtenbewegingen zien dat anders. Zo is PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) een rechtszaak tegen Haddix gestart: ze zou de apen op haar landgoed niet correct verzorgen. In de eerste aflevering van Chimp Crazy is daarvan al een glimp te zien, als Haddix uitlegt dat ze haar chimpansees snoep en chocola geeft die ze heeft gekocht bij de supermarktfranchise Walmart. Je zou deze documentairereeks in die zin kunnen beschouwen als een rariteitenkabinet. Met een vrouw die verkondigt dat ‘het adopteren van apen natuurlijker en diepgaander is dan de band van een mens met een kind’.

Chimp Crazy draait evenwel niet alleen om de exploitatie van dieren, en is ook een goed voorbeeld van de exploitatie van mensen. Goode gebruikt Haddix om zijn punt te maken. Net zoals hij dat in Tiger King deed met Joe Exotic. Daar kleeft iets pervers aan. Chimp Crazy moet het daarnaast hebben van smeuïge details. Zoals wanneer Goode laat doorschemeren dat chimpansees ook gewelddadig kunnen zijn. Een man met een ferm litteken op zijn neus spreekt boekdelen. En een anekdote over het gooien van poep aan het begin van de aflevering fungeert als een onheilsteken. Maar heb je dit soort series nodig om beleid te wijzigen?

Kennelijk wel. Dat zegt natuurlijk ook wel weer wat over het Amerika van nu. Maar is Goode een altruïst die met series als Tiger King en Chimp Crazy een instrument heeft gevonden om de wereld te veranderen? Of is dit gewoon business as usual? Want dierenrechtenorganisaties hebben wel voortdurend kritiek op zijn werkwijze. En die kritiek is begrijpelijk: Goode verwordt met zijn producties tot de mensen die hij in beeld brengt. Hij is bij vlagen niets meer dan een marktkoopman die zijn onderwerpen door de mangel haalt.