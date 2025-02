Cheaters: tweede seizoen van BBC-serie start in maart bij de NPO

Momenteel kun je op NPO 3 elke dinsdag kijken naar de herhaling van het eerste seizoen van Cheaters, maar ook het tweede seizoen gaat binnenkort van start: de nieuwe reeks is vanaf 4 maart elke dinsdag te zien op NPO 3 en NPO Start. Daarnaast zijn alle afleveringen van seizoen twee nu al te streamen via NPO Plus. Cheaters draait om Josh (Joshua McGuire) en Fola (Susan Wokoma), die na een gemiste vlucht met elkaar in bed belanden, terwijl ze allebei in een relatie zitten. Eenmaal thuis ontdekt Josh dat Fola zijn nieuwe buurvrouw is en ontstaan er de nodige complicaties. In de première van het tweede seizoen wil Josh een volgende stap zetten in zijn relatie met Fola, maar het gaat haar allemaal iets te snel. De twijfels over haar toekomst slaan daarom toe en ook duikt er een oude bekende op met een onaangename verrassing.