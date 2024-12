Call the Midwife: trailer voor veertiende seizoen van BBC-serie

Call the Midwife keert terug naar de Britse televisie met nieuwe afleveringen: vandaag en morgen zie je op BBC One de nieuwe kerstspecial (die donderdag overigens ook te zien is op BBC First) en op zondag 5 januari gaat op BBC One ook het veertiende seizoen van start. Het historische drama Call the Midwife volgt de vroedvrouwen van Nonnatus House in Londen. De veertiende reeks speelt zich af in het jaar 1970, wanneer het medisch team te maken krijgt met grote veranderingen in de maatschappij, tienerzwangerschap en opbloeiende romances. Zo stuiten ze in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op een zwangere tiener wiens familie gelooft dat er sprake is van een onbevlekte ontvangenis. Het veertiende seizoen van Call the Midwife bestaat weer uit een kerstspecial en acht nieuwe afleveringen. De serie zal voorlopig nog niet ten einde komen: er is ook al een vijftiende seizoen in de maak bij de BBC.