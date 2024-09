Billionaire Island S01E01: drama en komedie is in dit geval geen goede combi Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Nieuwste, Noorse wapenfeit van makers van Lilyhammer draait om een vete tussen twee puissant rijke zalmproducenten op een eilandje.

Wanneer een 34-jarige grootaandeelhouder van een Noorse zalmproducent onverwachts overlijdt, probeert de concurrent er met zijn aandelen vandoor te gaan. Billionaire Island speelt zich af op een Noors eiland waar de twee grootste zalmvisafslagen ter wereld zijn gevestigd. De een, Meyer Fjordbruk, wordt gerund door Gjert Meyer (Svein Roger Karlsen); de ander, Marlax, door Julie Lange (Trine Wiggen). Saillant feit: Gjert had ooit een relatie met Julie, maar koos, zoals Julie dat omschrijft, ‘voor zijn lul’, en liet haar in de steek. Alleen dat blijkt al genoeg voer voor gevoelens voor wrok, blijkt in de openingsaflevering.

Jullie heeft namelijk een plan bekokstooft. Ze besluit de erfgenaam van de overleden grootaandeelhouder, een vissersvrouw die een eenvoudig leven leidt, te verleiden haar aandelen te verkopen. Zo krijgt de miljardair een klein belang in Meyer Fjordbruk, waardoor ze aandeelhoudersvergaderingen kan beleggen en kan aansturen op een fusie met Marlax. Billonaire Island staat vooral in het teken van wat die vete achter de schermen betekent. Zoals wel vaker bij rijke families, zie ook Succession, bestaan veel van de leden uit drugs snuivende nitwits die niet weten wat ze aan moeten met al dat geld dat hun kant opkomt.

En in de kerk, waar beide families regelmatig de dienst bijwonen, zingt men over alle vissensoorten, die fungeren als het (door een kapitalistische god) gegeven goud. Billionaire Island komt uit de koker van scenaristen Anne Bjørnstad and Eilif Skodvin, die eerder al furore maakten met Lilyhammer. Die laatstgenoemde serie werd op een gegeven moment flauw en dat is hun nieuwste wapenfeit eigenlijk al vanaf de openingsscène. Problematisch is bovenal dat deze nieuwe serie een serieus element (de vete en het bijbehorende familiedrama) in zich heeft waar de cartooneske humor van het schrijversduo zich niet altijd voor leent.

De grappen sorteren niet altijd het gewenste effect, zoals wanneer Gjert door zijn dochter op het hart gedrukt krijgt dat hij, als ‘uitvinder van sushi’, de tegenaanval in moet zetten. Gjert pareert: ‘Sushi bestaat al honderden jaren.’ Waarop zijn dochter stelt: ‘Maar jij bedacht dat het een goed idee was om rijst onder de zalm te leggen.’ Op zo’n moment leidt de nogal flauwe grap af van de moeilijk serieus te nemen inhoud. Dat gebeurt voortdurend in deze serie, die overduidelijk op twee gedachten hinkt.