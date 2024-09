Better: Britse misdaadserie krijgt geen tweede seizoen van de BBC

Het Britse misdaaddrama Better, waarvan vandaag de vijfde en laatste aflevering te zien was bij de NPO, krijgt geen tweede seizoen. Volgens verschillende bronnen werd de serie eerder dit jaar na het eerste seizoen door de BBC gecanceld. Better deed het met gemiddeld vier miljoen kijkers per aflevering goed bij de BBC, maar volgens een ingewijde zou de omroep een aantal nieuwe drama's willen gaan maken, waardoor een aantal huidige titels geen vervolg zullen krijgen. In het geval van Better zou er ook een andere reden meegespeeld hebben: een affaire tussen actrice Leila Farzad en haar al getrouwde tegenspeler Andrew Buchan werd eerder dit jaar breed uitgemeten in de Britse roddelpers. Farzad is in Better te zien als een corrupte rechercheur die zich los probeert te maken van een crimineel (Buchan) waar ze al heel lang een afspraak mee heeft staan. Het eerste seizoen is nu terug te kijken op NPO Plus.