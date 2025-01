Bennie: trailer en datum voor Videoland-serie van Barry Atsma

Videoland onthulde de trailer en premièredatum voor Bennie. De tragikomische serie is vanaf vrijdag 21 maart in zijn geheel bij de vod-dienst te zien. Het verhaal volgt Bennie (Wesley van Klink), een eigenzinnige jongen met het syndroom van Down die achttien jaar oud wordt. Nu hij volwassen is wil hij een echte baan, geluk in de liefde en op zichzelf wonen, maar zijn strijd voor zelfstandigheid zet zijn prettig disfunctionele gezin volledig op z’n kop. Met humor vecht Bennie tegen alle vooroordelen en inspireert hij zijn ouders, zus en broertje om opnieuw voor zichzelf en elkaar te kiezen. De cast bestaat verder uit Hadewych Minis (The Spectacular), Fedja van Huêt (De F*ckulteit), Damaris de Jong (Follow de Soa), Leny Breederveld (De Luizenmoeder) en Noortje Herlaar (Lois). Karen van Holst Pellekaan (Tweede Hans) was één van de scenaristen.