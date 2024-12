Bellevue S01: broeierige Canadese southern gothic Canal Digitaal , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© CBC

Anna Paquin speelt een detective die in oude mijnwerkersstreek stuit op een eigenaardige vermissingszaak, in serie die wel wat weg heeft van onder meer True Detective.

Een broeierige southern gothic hoeft niet per se plaats te vinden in het oude zuiden van de Verenigde Staten. In Bellevue blijkt Canada ook een prima plaats van handeling voor een verhaal met raadsels, groteske taferelen, twijfels over het bestaan van God en een detective met een onorthodoxe werkwijze. De serie werd gefilmd in het tussen Montreal en Quebec City gelegen Thetford, waar een ter ziele gegane asbestmijn aan de horizon prijkt. In die troosteloze omgeving doet detective Annie Ryder (een trefzekere rol van Oscarwinnares Anna Paquin uit True Blood) haar werk. In de openingsscène van de pilotaflevering windt ze moeiteloos een drugsdealer om haar vingers.

Tijdens een undercoveroperatie ziet ze zich ook genoodzaakt om zelf wat cocaïne in te nemen. Niet slim, vindt Ryders collega Virginia (Sharon Taylor). Maar zo krijg je wel een goed beeld van de soms roekeloze hoofdpersoon. De plot draait om Ryders zoektocht naar de vermiste Jesse Sweetland (Sadie O’Neil), een getalenteerde ijshockeyspeler die zich regelmatig als vrouw uitdost. Sweetland werd daarmee gepest. Teamgenoten vielen hem lastig. Maar Ryder vermoedt dat de lokale pastoor Jameson (Joe Cobden) misschien ook een kwaadaardige rol van betekenis speelt. Homoconversietherapie is in deze rurale contreien niet ongebruikelijk.

© CBC

Ryder krijgt ook op een andere manier aanwijzingen. Zo belandt ze in een soort grot waar een mannequin staat opgesteld, met lipstick op z’n gezicht. Prompt beginnen allerlei telefoons om haar heen te rinkelen. Heeft dit iets te maken met de moord op een jonge vrouw, in de periode dat Ryder opgroeide? Destijds werkte haar vader aan de zaak die in Bellevue een mythische status heeft. Zo vertelt Ryders dochter Daisy (Madison Ferguson) tijdens een spreekbeurt over het slachtoffer Sandy, dat half mens en half dier zou zijn geweest.

© CBC

De dader - of daders - in de vermissingszaak in het heden speelt met de eerdergenoemde ritualistische handelingen in ieder geval naarstig in op de angst binnen de gemeenschap. Gelijkenissen met Sharp Objects (2018) en True Detective (2014-) dienen zich aan.