Annika: tweede seizoen gaat in oktober van start bij de NPO

Het tweede seizoen van Annika gaat volgende maand in première op de NPO: vanaf 12 oktober zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van de zesdelige reeks. Verder zijn alle afleveringen vanaf donderdag 10 oktober al te streamen via NPO Plus. Nicola Walker (Unforgotten, The Split) is in de serie te zien als Annika Strandhed, die leiding geeft aan de Maritime Homicide Unit in de Schotse stad Glasgow. Jamie Sives (Guilt) speelt haar rechterhand Michael McAndrews. In de première van seizoen twee krijgt de politie een telefoon in handen met daarop beelden van een verdrinking. In de tweede aflevering wordt het lijk van een onlangs vrijgelaten gevangene gevonden in een kooi in de rivier, waarna het spoor leidt naar Edinburgh. Ondertussen twijfelt Annika of ze het grote geheim met betrekking tot haar dochter aan Michael zal vertellen. Annika is een tv-bewerking van een eerdere radioserie waarin Walker ook te horen was als het titelpersonage.