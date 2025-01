An Update on Our Family S01E01: kinderen krijgen voor de kijkcijfers

In An Update on Our Family schetst documentairemaker Rachel Mason (Circus of Books) de opkomst van de zogeheten family vloggers: veelal Amerikaanse gezinnen die hun dagelijkse reilen en zeilen schaamteloos vastleggen voor hun volgers. ‘Herkenbaarheid’, is volgens make-up-specialist Hannah Cho, die fan is van dit soort vlogs en als commentator wordt opgevoerd, het sleutelwoord. Een deel van het kijkerspubliek heeft een intrinsieke behoefte aan het kijken naar ‘normale’ mensen, in deze tijden van de verheerlijking van de beroemdheidscultuur. YouTube is al jaren het platform voor gezinnen die hun kinderen exploiteren omwille van de kijkcijfers en mooie sponsordeals.