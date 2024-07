Actrice Shannen Doherty (53) overleden aan de gevolgen van borstkanker

Shannen Doherty is op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. De actrice was in de jaren tachtig te zien in tv-series als Little House on the Prairie en Our House, waarna ze begin jaren negentig haar beroemdste rol speelde als Brenda Walsh in het door Darren Star (Emily in Paris) bedachte tienerdrama Bevery Hills, 90201. Die serie verliet ze na vier seizoenen, maar later werkte ze mee aan de spin-off-series 90201 en BH90201 (foto boven). Een van haar andere beroemde tv-rollen was die van heks Prue Halliwell in de eerste drie seizoenen van Charmed, dat enkele jaren geleden nog een reboot kreeg. Verder is ze onder meer bekend van Heathers (1988) en Mallrats (1995), twee films die flopten in de bioscoop maar later op home video een cult following zouden vergaren. In 2015 werd er borstkanker bij de actrice geconstateerd, waarna ze jarenlang verschillende behandelmethoden onderging. Ondanks haar slechte gezondheid was ze de afgelopen jaren nog te zien in meerdere film- en tv-projecten.