Action S01E01: stuntman of -vrouw worden is een roeping

Docureeks geeft een intrigerende blik achter de schermen bij 87North, het meest vooraanstaande filmstuntbedrijf ter wereld.

Een overweldigende vechtpartij in een actiefilm ontstaat niet in de montageruimte, maar op de set. Dat is niets nieuws: wie bekend is met het achtergrondverhaal rondom The Matrix (1999) weet dat de zusters Wachowski destijds de uit Hong Kong afkomstige gevechtschoreograaf Yuen Woo-ping inhuurden om de gevechten er zo spectaculair mogelijk uit te laten zien. Zie ook de films die Bruce Lee in de jaren zeventig in Hong Kong maakte, die bekendstaan om de ingenieuze vechtpartijen. Het stuntteam van 87North staat vandaag de dag bekend om deze benadering van het stuntvak en wordt geleid door filmmaker en stuntman David Leitch, bekend van The Fall Guy (2024).

Leitch regisseerde in 2014 John Wick met zijn stuntcollega Chad Stahelski. Wie bekend is met dit vehikel voor Keanu Reeves, die in Action ook aan het woord komt, weet dat deze film baanbrekend is vanwege al het fysieke geweld dat voorbijkomt. Maar dat geweld wordt dus van tevoren in samenspraak met de stuntmannen, de cameramensen en de regisseur, minutieus uitgekiend. Van dat proces krijg je in Action een intrigerend inkijkje. Ook via de stuntmensen zelf, waaronder Phong Giang en Mitra Suri. Dit duo is te zien in Tommy Wirkola’s Violent Night (2022).

De laatstgenoemde film was een productie van Leitch, waarin Giang en Suri personages spelen die het gemunt hebben op de kerstman (David Harbour). In opnames gefilmd achter de schermen is te zien hoe zulke confrontaties van tevoren in zogeheten ‘pre-viz’-repetities in elkaar worden gezet. Dat maakt dat je uiteindelijk alleen maar respect krijgt voor het vak van de stuntman. En dat vak is een roeping, vertelt ook Giang voor de camera. Hij is negen maanden per jaar weg en kan z’n dochter nauwelijks zien. Je moet het er maar voor over hebben.