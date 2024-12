A Man on the Inside: seizoen twee aangekondigd door Netflix

Ted Danson keert terug in een tweede seizoen van A Man in the Inside, dat in 2025 bij Netflix in première zal gaan. Dat bevestigde de vod-dienst tijdens de onthulling van de line-up met hun aankomende komedieprogrammering. Het eerste seizoen van A Man on the Inside draaide om de gepensioneerde Charles (Danson), die in opdracht van een privédetective undercover ging in een seniorenhuis in San Francisco. Daar moest hij onderzoeken wie verantwoordelijk was voor de diefstal van een aantal dure sieraden. Aan wat voor zaak Charles in het tweede seizoen zal gaan werken is nog niet bekend en ook de (nieuwe) cast is nog niet aangekondigd. A Man on the Inside werd bedacht door Mike Schur (The Office), die eerder met Danson werkte aan The Good Place. De serie staat nu drie weken lang in de top tien met de best bekeken (Engelstalige) Netflix-series. Ook kreeg Danson een Golden Globe-nominatie voor zijn rol in de serie.