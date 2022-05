Online

101Barz

Credits: BNNVARA

101Barz is wekelijks te zien op YouTube

101Barz is het grootste hiphop-platform van Nederland met wekelijks nieuwe video's. Natuurlijk brengt Rotjoch elke week de welbekende studiosessies op je beeldscherm, maar dat is niet alles. Ze gaan langs bij producers en zien hoe zij een beat maken voor de beginnende artiesten thuis in de serie 'BPM'. We zoeken talenten op in hun eigen buurt om ze beter te leren kennen in 'Talent vd Maand'. Ben je op zoek naar wat langere interviews? Redacteur Thijs Molenberg interviewt artiesten met mooie verhalen in de interviews onder de titel 'Ins & Outs'.

Spuiten en Slikken

Credits: BNNVARA

Spuiten en Slikken is maandag, woensdag en zondag te zien op Youtube

Emma Wortelboer, Dzifa Kusenuh en Jurre Geluk gevenantwoord op alle vragen over seks, drugs en je lichaam. Ze leren je alles over zoenen, pijpen, beffen, baffen, rukken, vingeren, neuken, klaarkomen, drugs en veilige seks. Kortom: tips en adviezen voor meer plezier en minder schaamte.

BOOS

Credits: BNNVARA

BOOS is vanaf 17 september iedere donderdag te zien op YouTube

Tim trekt alles uit de kast voor de kijker, want die is boos. En waar ze boos over mogen zijn? Alles. Bijvoorbeeld dat je niet betaald bent door je werkgever, je bent opgelicht door een webshop of je huurbaas je laat wonen in een huis vol schimmel. Ook als je het niet eens bent met iets wat opgelost kan worden via de politiek! BOOS trekt de juiste politicus aan de mouw.