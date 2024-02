Lieve Matthijs, 

23-12-2016 is de dag dat ik met jou een relatie kreeg. Dat had je toen niet eens vertelt aan je ouders toen ik in 2016 daar zat met kerst. Al sinds die tijd leven wij ons leven samen: na 3 jaar gingen we samenwonen en ik was dolgelukkig. Nu inmiddels 7 jaar later hebben wij samen een ijzersterke band.

Dat je er altijd bent heeft ervoor gezorgd dat mijn liefde voor jou alleen maar is gegroeid. Daarnaast bleven we dingen ondernemen en leuke dingen doen. Zo gingen we naar Curaçao waar ik onwijs genoot met jou van de mooie omgeving. Ik weet nog dat we 3 dagen een autotje hadden gehuurd en allerlei mooie strandjes langs gingen. Het voelde alsof ik leefde in een droom en voelde mij dan ook echt niet ziek. Het mooiste moment vond ik samen naar de zonsondergang kijken want dit is toch iets magisch. Ook zijn we het jaar daarna naar Lapland gegaan, iets wat wij beide al te graag wilden. Helaas geen Noorderlicht maar wel een onvergetelijke vakantie.