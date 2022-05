Je bent jong. In de kracht van je leven. En dan…. Bam! Hoor je dat je ongeneeslijk ziek bent. En niet lang meer te leven hebt. Wat dan?

In Over Mijn Lijk volgt Tim Hofman vijf jonge mensen die in deze situatie zitten. Vijf helden die niet bij de pakken neer zitten. Maar besluiten keihard te leven!