Is je vakantiehuisje of accommodatie een afknapper? Dit kun je doen

Voorpret is de halve pret, hoor je weleens. De vakantie is iets om erg naar uit te kijken, maar kan ook uitdraaien op een teleurstelling. Bijvoorbeeld als je vakantiehuis of -accommodatie niet biedt wat je ervan had verwacht. Er is iets stuk aan het sanitair of de elektra, of er is bar slecht schoongemaakt. Wat is dan de beste manier om als huurder van een vakantiehuisje aan de bel te trekken? We zetten je rechten en opties om in actie te komen op een rij.

Meld je klacht meteen!

Blijkt bij aankomst dat je accommodatie iets niet biedt waar je wel voor hebt geboekt? Dan moet dat worden rechtgezet of gecompenseerd. Je kunt denken aan het beloofde uitzicht vanuit je huisje dat ontbreekt en de excursies die je in het vooruitzicht waren gesteld die niet worden geboden. Maar je kunt ook tegen praktische problemen aanlopen: het huisje is slecht onderhouden en vertoont gebreken. Het beddengoed is te vies om op of onder te slapen.

Krijg je met zo’n tegenvaller te maken? Neem dan meteen contact op met de verhuurder en maak je klacht kenbaar.

Bij wie heb je geboekt?

Diegene met wie jij de boekingsovereenkomst hebt afgesloten, is uiteindelijk verantwoordelijk. Heb je de accommodatie via een reisbureau geregeld, via een (online) reisaanbieder of via een boekingswebsite? Dan is het zaak om de klacht daar te rapporteren, zodat die partij op de hoogte is en het voor je kan op kan lossen.

Het is natuurlijk te hopen dat je klacht meteen goed wordt opgelost en je daarna verder kunt genieten van je huisje en vakantie. Maar dit is helaas is niet altijd het geval.

Schriftelijk je beklag doen, met eventueel bewijs

Lost de verhuurder je probleem niet naar wens op? Zet je klacht zwart op wit en maak deze schriftelijk kenbaar. Per mail is het snelst, per brief kan eventueel ook. Soms is er een klachtenformulier van de verhuurder voor handen. Vul dat in.

Kun je met een foto/video je klacht(en) onderbouwen? Voeg die dan toe als bewijsmateriaal. Heb je in de tussentijd noodgedwongen extra kosten gemaakt? Het bonnetje kun je als (foto)kopie toevoegen aan je schriftelijke klacht of achteraf toezenden met het verzoek om compensatie voor deze gemaakte kosten.

Hoezeer een huisje kan tegenvallen, liet Kassa in 2021 al eens zien. Bekijk het item: Smerige boel, ouwe meuk en wachtrijen bij Oostappen parken. Tekst gaat onder de video verder.

Geen goede oplossing of komt die te laat?

Krijg je uiteindelijk geen gelijkwaardige oplossing geboden voor je probleem? Of komt deze niet op tijd, want je bent al lang en breed weer thuis? Dan mag je om een (schade)vergoeding vragen, omdat de kwaliteit achter is gebleven bij waar je bij je reservering op mocht rekenen.

Maak hiervoor gebruik van deze voorbeeldbrief op de site ConsuWijzer van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. De brief kun je tekstueel aanpassen naar jouw specifieke situatie en klacht. Bied een redelijke termijn van een aantal weken om tot betaling van de vergoeding over te gaan.

Kreeg je nadat je je beklag deed een te lage vergoeding aangeboden in verhouding tot de klacht of schade? Maak kenbaar dat je die afwijst en vraag om een vergoeding die er wel recht aan doet. Daarvoor kun je dezelfde voorbeeldbrief gebruiken.

Je recht halen:

Geschillencommissies Recreatie en Reizen

Wordt je klacht niet goed opgelost en is het vakantiepark aangesloten bij brancheorganisatie RECRON? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Heb je de accommodatie besproken via een boekingskantoor of reisorganisatie? En is die aangesloten bij de ANVR (controleer dat lidmaatschap via deze pagina)? Dan kun je als je klacht niet naar tevredenheid is opgelost naar de Geschillencommissie Reizen stappen. De reisaanbieder krijgt een maand om te reageren op jouw ingediende klacht. Het kan zijn dat je er in die tijd alsnog samen uitkomt. Lukt dit niet, dan neemt de Geschillencommissie je probleem in behandeling. De uitspraak is bindend; iedereen moet zich daaraan houden. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Rechtszaak

Krijg je ondanks alle pogingen geen enkele compensatie geboden of vind je die onvoldoende? Als allerlaatste optie kun je overwegen om er een rechtszaak van te maken. Kijk wel eerst of dit financieel de moeite waard is en passend is bij de grootte van je probleem.

Check vooraf goed hoeveel geld het gaat kosten, zodat je kunt afwegen of je de stap wilt zetten. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Schakel die in voor advies en hulp. Gratis advies over deze stap kun je vragen bij het Juridisch Loket.

Overmacht? Dan is er geen schade te verhalen

Soms hoeft een verhuurder of reisaanbieder door een bijzondere situatie een klacht of schade niet te compenseren. Deze kan dan een beroep dan op overmacht, maar dat komt niet vaak voor. Hiervan is sprake bij bijvoorbeeld een ramp, natuurramp of (in het extreme geval) oorlog. Let wel: de reisaanbieder moet in zo’n uitzonderlijk geval wel bewijzen dat er sprake is geweest van overmacht.

Bronnen: ANVR, ConsuWijzer, Rechtspraak.nl