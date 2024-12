Top 10: dit zijn de meest gelezen Kassa-artikelen van 2024 | Jaaroverzicht Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Welk Kassa-artikel trok het afgelopen jaar de meeste aandacht? We blikken in vogelvlucht terug. Graag nog één keer je aandacht voor: zilvervisjes en bruine aanslag in het toilet (hoe kom je ervan af?), het aangekondigde einde van de salderingsregeling, QR-codefraude (trap er niet in!), contant geld voor geval van nood, maden in de groencontainer, geen WhatsApp meer op oude iPhones én… hoe hoog was dat vakantiegeld dit jaar precies?

We beginnen met de nummer 10. Onderaan deze pagina lees je welk artikel de bezoekers van de Kassa-site het meest interesseerde dit jaar, de absolute nummer 1! Heel veel leesplezier met de top 10 van 2024.

10 - Zilvervisjes of papiervisjes in huis? Met deze tips kom je ervan af

Veel mensen vinden zilvervisjes en papiervisjes vieze, onsmakelijke beestjes. Maar ze komen in bijna alle woningen voor. Ze zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden, maar er zijn wel een aantal verschillen tussen de twee soorten. Wat zijn de verschillen precies? Zijn deze beestjes eigenlijk schadelijk of gevaarlijk? En wat kun je doen om deze beestjes uit je huis te houden? Dat lees je in dit artikel.

9 - Zo voorkom je rottende etenswaren en maden in de groene container

De groene container is bedoeld voor groente-, fruit- en tuinafval, oftewel gft-afval. Organisch materiaal gaat echter rotten, en dat gaat een stuk sneller in de zomer als de temperatuur oploopt. Zo kun je in een mum van tijd last krijgen van ontelbare maden in de groene kliko. Behoorlijk vies en onsmakelijk. Met deze tips kun je dat voorkomen.

8 – Wat wast schoner en zuiniger: de eco-stand of een kort wasprogramma?

Om je was schoon te krijgen, kun je kiezen uit een keur aan wasprogramma’s. Maar welk is het zuinigst in het verbruik van water en stroom en het prettigst voor de portemonnee? Kies je voor een kort programma, want dan is de was lekker snel klaar? Of is de eco-stand het spaarzaamst, zelfs als je wasmachine er uren over doet? En wat kun je verder nog doen om een schone en energiebesparende was te draaien? We delen tips and tricks!

7 - Bruine aanslag in de toiletpot? Zó krijg je de wc-pot weer schoon

Praktisch iedereen heeft het liefst een hygiënische, brandschone toiletpot. Het kan echter gebeuren dat er aanslag in de pot ontstaat. Soms is deze aanslag hardnekkig en laat deze zich moeilijk verwijderen. Dat komt vaak door urinesteen en kalk. Herkenbaar? Met deze tips is jouw wc-pot binnen de kortste keren schoon!

6 – Salderingsregeling écht afgeschaft: wat moet je met je zonnepanelen?

De plannen hingen al langer in de lucht, maar nu is het zo goed als definitief. De Tweede Kamer heeft op donderdag 14 november ingestemd met het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Wat houdt dat concreet in? Wanneer eindigt het salderen? En komt er een andere regeling voor in de plaats?

5 - Gifresten op aardbeien: consumptie afgeraden voor kinderen

Op aardbeien die supermarkten verkopen, zitten gemiddeld de restanten van drie verschillende bestrijdingsmiddelen. Dat is iets minder dan twee en drie jaar geleden, meldde Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) na een steekproef. Toch wordt voor kinderen, kwetsbare groepen en zwangere vrouwen de consumptie van aardbeien afgeraden vanwege de nog aanwezige restanten van bestrijdingsmiddelen.

4 – Hoeveel contant geld moet je in huis hebben voor noodgevallen?

We betalen aan de kassa met de pin, trekken geld uit de pinautomaat. Dit gaat vrijwel altijd zonder problemen en we zijn er helemaal aan gewend. Maar pas op, zegt Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank. Cyberaanvallen kunnen ons digitale betalingsverkeer onverwachts en voor langere tijd platleggen. Zijn advies: zorg er altijd voor dat je een bedrag aan cash geld in huis hebt. Hoeveel contant geld is raadzaam om opzij te leggen voor noodgevallen? Het Nibud geeft advies.

3 - QR-codefraude: trap niet in deze nieuwe manier van oplichting

QR-codes zijn al bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. We komen ze tegen in winkels, restaurants en online. QR-codes zijn handig en makkelijk om te gebruiken, maar steeds meer criminelen maken er ook gebruik van. Hoe herken je een valse QR-code? En wat moet je doen als je toch slachtoffer bent geworden van QR-codefraude?

2 – Op déze telefoons is WhatsApp vanaf 5 mei 2025 niet meer te gebruiken

WhatsApp stopt vanaf 5 mei 2025 de ondersteuning van verschillende oudere modellen van de iPhone. Het gaat om de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Vanaf die datum kun je WhatsApp op deze telefoons dus niet meer gebruiken. Wat kun je doen als jij één van deze modellen iPhone hebt? Lees er hier meer over.

1 - Vakantiegeld 2024 komt eraan: zóveel krijg jij deze maand uitbetaald