Hoeveel contant geld moet je in huis hebben voor noodgevallen?

We betalen aan de kassa met de pin, trekken geld uit de pinautomaat. Dit gaat vrijwel altijd zonder problemen en we zijn er helemaal aan gewend. Maar pas op, zegt Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank. Cyberaanvallen kunnen ons digitale betalingsverkeer onverwachts en voor langere tijd platleggen. Zijn advies: zorg er altijd voor dat je een bedrag aan cash geld in huis hebt. Hoeveel contant geld is raadzaam om opzij te leggen voor noodgevallen? Het Nibud geeft advies.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op onze financiële instellingen. Het aantal cyberaanvallen op banken neemt toe, ziet Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken bij DNB. “Waar we het tot voor kort vooral hadden over cybercriminelen, hebben we het steeds meer over statelijke actoren.” Het zijn dus in toenemende mate ons vijandig gezinde landen die banken online aanvallen.

“Het risico voor de financiële stabiliteit komt vooral aanwaaien uit het buitenland”, verklaarde Sleijpen eind oktober op een persconferentie. Daar presenteerde hij het DNB-rapport Overzicht financiële stabiliteit – najaar 2024, waarin tal van waarschuwingen zijn opgenomen.

Run op banken mogelijk, als er een wordt aangevallen

Niet alleen banken, maar ook telecombedrijven moeten volgens Sleijpen extra alert zijn en zich nóg beter voorbereiden op een cyberaanval. “Zij moeten een plan-B hebben en scenario’s goed oefenen, onder meer op het gebied van communicatie.”

Een geslaagde cyberaanval op één Nederlandse bank kan ervoor zorgen dat mensen massaal geld opnemen, ook bij de banken die niet zijn getroffen, waarschuwt de DNB-baas.

Advies aan alle burgers: houd cash geld achter de hand

Burgers moeten zich ook bewust zijn van de actuele risico’s, vindt DNB-directeur Sleijpen. Zijn advies? Houd cash geld achter de hand voor het geval het digitale betalingsverkeer ineens plat komt te liggen.

“Je moet er niet vanuit gaan dat het betalingsverkeer altijd wel werkt. Er kunnen zich situaties voordoen waarin gedurende langere tijd de financiële dienstverlening verstoord raakt. De overheid heeft een mooi overzicht van wat je in huis zou moeten voor het geval dat. Daar hoort ook een bedrag aan cash bij voor boodschappen. Ik geloof dat het Nibud het dan heeft het over minimaal 50 euro voor noodgevallen.”

Hoeveel contant geld aanhouden is raadzaam?

Die uitspraak leggen we voor aan Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Want klopt dat bedrag nog steeds, nu door inflatie de boodschappen de laatste jaren flink duurder zijn geworden?

“Wij adviseerden (in 2021, red.) inderdaad om minimaal 50 euro contant geld in huis te hebben”, zegt de woordvoerder van het Nibud. “Dat bedrag was vooral gebaseerd op kortstondige storingen.”

Maar zoals Sleijpen aangeeft, een cyberaanval kan ook voor een langduriger storing zorgen. In dat scenario lukt online bankieren niet en afrekenen met de pinpas ook niet. Dan val je automatisch terug op ‘ouderwets’ cash geld. “We raden mensen nu aan om een bedrag in huis te hebben waarmee je enkele dagen kunt overbruggen”, zegt het Nibud.

Woon je alleen, met z’n tweeën of met een gezin onder een dak? Bekijk vanuit dat perspectief hoeveel cash geld je nodig hebt om enkele dagen door te komen, raadt het Nibud aan. “Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de samenstelling van het huishouden. Wil je niet alleen een aantal dagen eten kunnen kopen, maar ook nog kunnen tanken? Dan heb je meer contant geld nodig om achter de hand te houden.”

Speciale website www.denkvooruit.nl

Sommige mensen zijn al voorbereid op calamiteiten en hebben een noodrantsoen in huis, waarop ze kunnen terugvallen in geval van een noodsituatie. De Rijksoverheid heeft een speciale website in het leven geroepen om burgers hierover te adviseren.

Wat heb je nodig in geval van nood? Een uitgebreide checklist vind je op www.denkvooruit.nl. Contant geld maakt ook deel uit van het basisnoodpakket dat op deze voorlichtingssite wordt aangeraden.

