Wat wast schoner en zuiniger: de eco-stand of een kort wasprogramma? theme-icon Duurzaam leven • Vandaag • leestijd 5 minuten • 61665 keer bekeken • bewaren

Om je was schoon te krijgen, kun je kiezen uit een keur aan wasprogramma’s. Maar welk is het zuinigst in het verbruik van water en stroom en het prettigst voor de portemonnee? Kies je voor een kort programma, want dan is de was lekker snel klaar? Of is de eco-stand het spaarzaamst, zelfs als je wasmachine er uren over doet? En wat kun je verder nog doen om een schone en energiebesparende was te draaien? We delen tips and tricks!

Eco-modus oude en nieuwe stijl

Eco staat voor ‘ecologisch’ of ‘economisch’. De eco-modus is daarmee een milieuvriendelijke stand en omdat je op energieverbruik bespaart, is het ook vriendelijker voor de portemonnee.

In 2021 is in de EU een nieuw energielabel gepresenteerd voor huishoudelijke apparaten. Sindsdien beschikken wasmachines verplicht over een wasprogramma met de aanduiding ‘eco 40 – 60’. Wat wil dit zeggen? Kleding of ander katoenen wasgoed met het wasvoorschrift 40 of 60 graden kun je in deze eco-stand wassen en dus bij elkaar stoppen, desgewenst.

Op oudere wasmachines werkt de eco-stand wat anders, omdat het geen gecombineerde 40 – 60-graden modus is. Daar kies je voor de eco-stand, waarbij je zelf de gewenste temperatuur instelt bijvoorbeeld 40 of 60 graden.

Lager water- en energieverbruik in de eco-stand

Met het eco-programma verbruikt een wasmachine minder water. Dat is eco-voordeel een.

Voor moderne wasmachines met het programma eco 40 – 60 geldt dat op stroom wordt bespaard omdat het water tot 40 graden of net daarboven wordt opgewarmd. Om toch een schoon resultaat te krijgen, doet de eco-modus er in tijd langer over. Het langdurig rondjes draaien van de trommel kost verhoudingsgewijs minder stroom dan water warm laten worden. Hier hebben we eco-voordeel twee te pakken.

Moderne wasmachines kunnen ook kort, koud en zuinig wassen

Een laag energieverbruik is beter voor het milieu en houdt de energienota laag. Alle wasmachinefabrikanten willen daar goede sier mee maken, omdat ze weten dat consumenten hierop letten. Ieder jaar komen ze daarom met energiezuinige snufjes op de nieuwste typen wasmachines.

Zo zijn de heel korte wasprogramma’s van moderne machines speciaal ontworpen om ook zuinig te zijn. Deze wassen schoon met relatief koud water, want dat scheelt in energieverbruik. Opwarmen van water kost immers veel energiekracht en stroom. Om vuil uit het wasgoed te verwijderen, gebruiken wasmachines nieuwe technieken zoals speciale trommelbewegingen. Het hangt wel van het merk dat je koopt af welke techniek er precies aan boord is om zuinig én schoon te wassen.

Lager energieverbruik, iets minder schoon

De Consumentenbond heeft een reeks wasmachines speciaal getest op de kwaliteit van het eco 40 – 60-programma. Hieruit bleek dat het wasresultaat bij de meeste machines net wat minder schoon was in vergelijking met het standaard 40 graden-programma voor katoen. Een eco-wasbeurt duurde gemiddeld 200 minuten. De wasmachines die langer deden over het eco 40 – 60-programma, wasten relatief wat beter schoon.

Omdat er per wasbeurt vele liters water minder worden verbruikt, spoelde het eco-programma wasmiddel aanmerkelijk slechter uit.

Tot besluit kwam de Consumentenbond nog uit op een kleine besparing wat betreft het energieverbruik. Het eco 40 – 60-programma verbruikte per wasbeurt 0,13 kWh stroom minder dan het katoenprogramma op 40 graden.

Hoe vuil is de was?

Welke stand op het paneel van de wasmachine kun je het beste kiezen als je de was gaat doen? De mate van vervuiling van de was maakt uit.

Als je licht bevuilde was hebt, kan een kort programma op lage temperatuur van een moderne wasmachine net zo zuinig en schoon wassen als een volledig eco-programma.

Heb je gemiddeld bevuilde katoenen was? Dan is een volledig wasprogramma in de eco-stand het meest aangewezen, wil je een energiezuinige en schone was draaien.

Heb je wasgoed waarbij het belangrijk is dat bacteriën worden gedood, denk aan vuil ondergoed of vieze vaatdoekjes uit de keuken? Kies dan het standaard katoenprogramma op 60 graden of kies voor het hygiëne- of allergieprogramma.

Tot besluit: tips om zuiniger te wassen

Waar moet je op letten en wat kun je verder nog doen om een schone en energiebesparende was te draaien?

1 – Zorg voor een volle trommel

Als je slim bent, zet je de wasmachine pas aan als je de wastrommel helemaal kunt vullen. Per kilo was verbruik je dan relatief gezien minder water en stroom.

Sommige moderne wasmachines zijn voorzien van een beladingssensor. Die voelt als het ware hoeveel wasgoed in de trommel zit en past het waterverbruik daarop aan.

2 – Let op het vulgewicht

Zoek je een nieuwe wasmachine? Kies er dan eentje uit op het vulgewicht dat het beste pas bij de hoeveelheid witte en bonte was die je produceert in jouw huishouden.

Een klein huishouden kan toe met een bescheiden volume van 6 tot 8 kilo. Een groot huishouden met veel wasgoed kiest een wasmachine met een groot vulgewicht. De range waaruit je kunt kiezen is 6, 7, 8, 9, 10 en 11 kilo vulgewicht.

3 – Let op het energielabel

Nog iets om op te letten als je toe bent aan een nieuwe wasmachine: het energielabel. Hoe energiezuiniger het apparaat, hoe minder je kwijt bent aan water en stroom. Dat label loopt van het energiezuinige A (donkergroen van kleur) tot het onzuinige G (rood). Op het label zie je het energieverbruik per 100 wasbeurten. Verder lees je op het energielabel info over het waterverbruik, het vulgewicht en het geluidsniveau tijdens het centrifugeren.

Goed om te weten: het eco 40 - 60-wasprogramma van de betreffende wasmachine bepaalt welk label deze heeft. Kies je voor andere wasprogramma's? Houd er dan rekening mee dat het energielabel daar dus niet op is beoordeeld.

Omdat een wasmachine lang meegaat, kan het over vele jaren gerekend aardig schelen in de portemonnee als je een groen label kiest, omdat je minder water en stroom zult verbruiken als je voor het eco 40 – 60 wasprogramma opteert. Als een A-label ietsje duurder is, bedenk dan dat je het prijsverschil kunt compenseren met de energiezuinigheid van de machine.

In de winkel, webshop of op vergelijkingssites kun je een wasmachine op het label uitkiezen. Elke machine is namelijk voorzien van een sticker met het bijpassende energielabel.

4 – Wat zegt de gebruiksaanwijzing?

Heb je na aanschaf van je wasmachine de gebruiksaanwijzing doorgenomen? De fabrikant legt daarin uit hoe en op welk (eco-)programma je de was het energiezuinigst doet. Er zijn vele standjes mogelijk om op te wassen, dus raadpleeg het boekje! Mocht je dat niet meer hebben, zoek het boekje dan digitaal op via de website van de fabrikant.

Bronnen: Consumentenbond, Hln.be, MediaZine, Milieu Centraal, Test-aankoop.be