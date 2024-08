Zo voorkom je rottende etenswaren en maden in de groene container theme-icon Natuur • Gisteren • leestijd 6 minuten • 27648 keer bekeken • bewaren

Een paar takken klimop in de groene container helpt tegen maden © Eigen werk

De groene container is bedoeld voor groente-, fruit- en tuinafval, oftewel gft-afval. Organisch materiaal gaat echter rotten, en dat gaat een stuk sneller in de zomer als de temperatuur oploopt. Zo kun je in een mum van tijd last krijgen van ontelbare maden in de groene kliko. Behoorlijk vies en onsmakelijk. Met deze tips kun je dat voorkomen.

Als het buiten 25 of zelfs 30 graden Celsius is, loopt de temperatuur in de kliko uiteraard ook op. Omdat de kliko bedoeld is voor tuinafval en organisch materiaal, is het bijna niet te voorkomen dat bepaalde etenswaren in de container gaan verrotten.

Bovendien ben je gebonden aan de inzamelkalender van de regionale afvalstoffendienst. Als de groene container in jouw woonplaats bijvoorbeeld eens per twee weken door de vuilnisman wordt geleegd, is het vrijwel onvermijdelijk dat etenswaren in de groene kliko in de tussentijd ten prooi vallen aan rot en bederf. Maar met deze tips kun je de overlast tot een minimum beperken.

Vliegen en maden in de kliko: waar komen ze vandaan?

Maden zijn larven van vliegen en muggen. De maden die je met een beetje pech aantreft in de groene container zijn van vliegen. De container is namelijk een zeer geliefde plek voor vliegen om hun eitjes te leggen, omdat ze aangetrokken worden door de etensresten.

De eitjes van de vlieg kunnen zich al binnen 24 uur ontpoppen tot maden. Vliegen leggen hun eitjes bewust op etensresten omdat de larven dan direct kunnen beginnen met eten.

Het duurt één tot drie weken voordat een made transformeert tot een vlieg. De eerste paar dagen doet de made zich tegoed aan eten, en omdat vliegen afhankelijk van de soort tussen de 400 en 2000 eitjes per dag kunnen leggen, is de kans groot dat er binnen de kortste keren honderden maden in de groene container zitten.

Tip 1: Maak de container regelmatig schoon

Dit is niet het meest fijne of uitnodigende klusje, maar kan wél helpen om overlast te voorkomen. Zeker in de warme zomermaanden is het verstandig om de groene container met regelmaat te reinigen. Dat is niet alleen goed tegen viezigheid, maar helpt ook tegen stankoverlast.

Dat reinigen kan bijvoorbeeld met warm of zelfs heet water en groene zeep. Water en azijn werkt ook goed. Andere schoonmaakmiddelen zoals bleek kun je eventueel ook gebruiken, al geldt daarvoor wél dat het niet de meest milieuvriendelijke keuze is. Ze zijn een stuk hardnekkiger en uiteindelijk moet je de de kliko na het schoonmaken ook legen in een gootsteen of put.

Je reinigt de kliko uiteraard als deze leeg is. Laat het mengsel van water en schoonmaakmiddel even in de kliko staan en schrob eventuele aangekoekte resten weg. Je kunt de kliko vervolgens uitspoelen en eventueel een paar uurtjes ondersteboven schuin neerzetten om 'm van binnen goed te laten drogen.

Tip 2: Houd de container droog

Weinig dingen zo vervelend als bedorven etensresten die aangekoekt zijn in de container. Maar ook daar kun je vrij eenvoudig wat tegen doen.

Oude kranten of stro

Aangekoekte resten tref je doorgaans op de bodem, en dit kun je grotendeels voorkomen door de bodem van de kliko te bedekken. Dat kun je doen met het papier van een oude krant, maar ook stro.

Het is geen probleem om een bescheiden hoeveelheid krantenpapier of wat velletjes keukenrol in de gft-container te doen, het composteert gewoon met het afval. Dat wordt uiteraard een ander verhaal als het om grote hoeveelheden gaat, maar voor dit doeleinde kun je gerust één of twee vellen krantenpapier op de bodem van de groene container leggen nadat deze is geleegd.

Droog gras of bladeren

Wat ook kan, is een bodempje van gras, al is het in dat geval wél zaak dat het gras goed droog is. Vers gemaaid gras is namelijk vochtig, en als je dat meteen in de kliko gooit, ontstaat er in de container een broeierig effect omdat het vocht – met gesloten deksel, althans – niet goed weg kan. Je kunt vers gemaaid gras dan ook het beste even drogen, mocht je dat willen gebruiken om de bodem te bedekken. Hetzelfde kan eventueel ook met bladeren, al drogen veel bladeren iets minder snel.

Wikkel organisch afval in een oude krant

Veel organisch afval zoals resten van groente, fruit en ook vleeswaren trekt niet alleen vliegen aan, het bevat ook vocht. Dat vocht gaat op een gegeven moment ook lekken en daarmee neemt de kans toe dat etensresten aankoeken. Dit soort afval kun je het beste éérst in een vel van een oude krant verpakken voordat je het in de groene container gooit.

Het is helemaal mooi als je de krant met etensresten strak oprolt of dichtvouwt voordat je het in de container gooit. Daarmee maak je het vliegen ook een stuk moeilijker om bij het afval te komen. Zo verklein je de kans dat ze etensresten vinden om hun eitjes op te leggen.

Kalk of gips

Je kunt ook overwegen om kalk of gips over organisch afval te gooien. Dit materiaal neemt vocht op én is bovendien giftig voor maden, en zo sla je twee vliegen in één klap.

Composteerbare gft-zakken

Organisch afval kun je ook in composteerbare gft-zakken doen. Deze zijn te verkrijgen met een inhoud tussen de 10 en de 240 liter. Je kunt er dus voor kiezen om kleine zakjes te gebruiken of om één grote zak in de kliko te doen, of zelfs een combinatie van beiden. Uiteraard geldt in het geval van kleine(re) gft-zakken wél dat je ze goed moet sluiten voordat je ze weggooit.

Vermijd zout

Je leest her en der misschien de tip om zout over organisch afval te gooien. Dat werkt weliswaar wél, maar is niet ideaal, want te veel zout verhindert het composteren. Het is daarnaast ook minder praktisch en het is wellicht wat zonde om hier zout voor te gebruiken als je waarschijnlijk ook oude kranten hebt liggen die anders toch in de papierbak verdwijnen.

Tip 3: Vul de container in laagjes

Het is ook handig om de container te vullen in laagjes. Dus heb je er wat organisch restafval in gegooid waarvan je weet dat de kans op bederf groot is? Bedek dit afval dan met een nieuwe laag gedroogd gras of leg er wat oude krantenvellen bovenop.

Als je werkt met laagjes, wordt de kans op madenoverlast kleiner.

Tip 4: Laat de klep van de container een beetje open staan

Deze tip klinkt misschien merkwaardig. De klep open laten? Zo geef je vliegen toch juist meer kans om rottende etenswaren te vinden?

Dat is in principe niet onwaar, maar met bovenstaande tips weet je in ieder geval al hoe je het vliegen een stuk moeilijker kunt maken. De toevoer van lucht zorgt er bovendien voor dat de bak niet zo broeierig wordt. Een broeierige bak is voornamelijk een gevolg van vocht dat met een dichte klep niet weg kan.

Een kiertje is genoeg: je kunt bijvoorbeeld een takje of een latje gebruiken om de klep een héél klein beetje open te laten. Een opening van 1-2 centimeter is voldoende.

Tip 5: Zet de groene container in de schaduw

Als je de mogelijkheid hebt, is het verstandig om de groene container zo veel mogelijk in de schaduw te zetten. De reden is eenvoudig. Hoe warmer het is, hoe sneller organisch materiaal gaat rotten en hoe groter de kans wordt dat je maden aantreft. Maden gedijen namelijk goed bij warmte, dus het vermijden van warmte is een logische stap.

Tip 6: Gebruik klimop en/of lavendel

Je kunt overwegen om een paar takken van de klimopstruik (ook wel Hedera genoemd) in de groene container te gooien. Deze struik is namelijk giftig voor maden.

Dat geldt óók voor lavendel. Bijkomend voordeel van lavendel is dat het ook helpt voor een frisse geur.

Tip 7: Houd rekening met het inzamelschema

Het is verstandig om zo veel mogelijk organisch afval in de container te doen kort vóórdat deze wordt geleegd. Als je dit soort materiaal vlak na het inzamelmoment in de container doet, blijft het erg lang in de bak en is de kans op overlast van maden groter.

Wat eventueel ook nog kan, is om vlees- en visafval in te vriezen tot vlak voor het inzamelen en dit afval in de ochtend van de inzameling in de container te doen. Voorwaarde is dan wel dat je voldoende ruimte in je vriesvak hebt én je deze ruimte voor dit doeleinde kunt missen.

Bonustip: Vakantie? Laat de groene container leeg achter!

Wie nog op vakantie gaat, doet er verstandig aan om de groene container leeg achter te laten. Als jij langdurig van huis bent, is de kans immers groot dat je een inzamelmoment mist omdat je de container niet aan de straat kunt zetten. En hoe langer het afval in de groene kliko zit, hoe groter de kans op maden.

Als je een goede verstandhouding met je buren hebt, zou je ze uiteraard ook kunnen vragen om de bak voor je aan de straat te zetten.