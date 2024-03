Zilvervisjes of papiervisjes in huis? Met deze tips kom je ervan af theme-icon Natuur • Vandaag • leestijd 7 minuten • 85876 keer bekeken • bewaren

Veel mensen vinden zilvervisjes en papiervisjes vieze, onsmakelijke beestjes. Maar ze komen in bijna alle woningen voor. Ze zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden, maar er zijn wel een aantal verschillen tussen de twee soorten. Wat zijn de verschillen precies? Zijn deze beestjes eigenlijk schadelijk of gevaarlijk? En wat kun je doen om deze beestjes uit je huis te houden? Dat lees je in dit artikel.

Voordat we het over bestrijdingsmiddelen en -methodes gaan hebben, bespreken we kort de verschillen tussen beide beestjes.

Wat zijn de verschillen tussen zilvervisjes en papiervisjes?

Zoals gezegd lijken zilvervisjes en papiervisjes erg op elkaar. Beide soorten hebben twee lange antennes aan hun kop en drie staartachtige draden aan de achterzijde. Ook hebben ze allebei min of meer dezelfde glanzende schubben. Ze bewegen op ongeveer dezelfde manier en ze zijn voornamelijk actief in het donker.

Maar door goed te kijken, kun je zien met welke van de twee je te maken hebt.

Zilvervisjes

Een zilvervisje is doorgaans iets kleiner dan een papiervisje. De gemiddelde lengte van een zilvervisje ligt tussen de 7-12 mm. De kleur van zilvervisjes is een meer donkere zilvertint dan een papiervisje. Ook is de staart van een zilvervisje korter dan hun lichaam.

Zilvervisjes en papiervisjes hebben met elkaar gemeen dat ze de voorkeur geven aan een vochtige, warme leefomgeving. Met name zilvervisjes hebben een voorkeur voor vochtige ruimtes. Om die reden vind je ze vaak in (de nabijheid van) badkamers, aanrechtkastjes en de afvoer.

Ook kun je ze vinden onder de vloerbedekking. Zilvervisjes eten het liefste suikers en zetmeel, maar houden ook van bepaalde lijmsoorten, kleine insecten en schimmels.

Hieronder een afbeelding van een zilvervisje. Dit artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Close-up van een zilvervisje © Van gebruiker Iblis-Lakon (via Wikimedia Commons)

Papiervisjes

Papiervisjes worden gemiddeld zo'n 15 mm lang en zijn dus iets groter dan zilvervisjes. De kleur van papiervisjes wijkt ook af: ze zijn meer grijsachtig en hebben wat spikkels. In tegenstelling tot zilvervisjes is de staart van een papiervisje even lang als het lichaam.

Mocht je je afvragen waarom ze 'papiervisjes' worden genoemd, dat komt doordat ze qua leefomgeving de voorkeur geven aan warme plaatsen waar veel papier aanwezig is. Ze eten namelijk papier. Daarnaast eten ook papiervisjes graag zetmeel en suikers.

Hieronder een afbeelding van een papiervisje. Dit artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Close-up van een papiervisje © Van gebruiker Bj.schoenmakers (via Wikimedia Commons)

Zijn zilvervisjes en papiervisjes schadelijk of gevaarlijk?

Het goede nieuws is dat over het algemeen wordt aangenomen dat zilvervisjes niet schadelijk zijn. Ze vormen geen gevaar voor de gezondheid en ze veroorzaken voornamelijk schade als ze in groten getale aanwezig zijn. Dan is er sprake van een plaag en kunnen ze papier en/of kleding beschadigen.

Papiervisjes zijn evenmin schadelijk of gevaarlijk voor de gezondheid, maar kunnen voor iets meer overlast zorgen. Zo kunnen papiervisjes de nodige schade aanrichten aan papier (denk aan boeken, maar ook aan je archief met belangrijke documenten) én aan je behang.

Veel mensen vinden deze beestjes echter vies en onsmakelijk. Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om ze zo goed als mogelijk te weren uit je woning.

Hoe kun je zilvervisjes en papiervisjes uit je huis weren?

Zowel zilvervisjes als papiervisjes komen in veel woningen voor. De kans is dan ook best groot dat ze ook bij jou in huis zitten. Weet je – of vermoed je – dat je last hebt van zilvervisjes of papiervisjes? Dan kun je de volgende stappen ondernemen om ze zo goed als mogelijk uit je huis te weren.

Tip 1: Ventileer regelmatig

Zilvervisjes en papiervisjes geven de voorkeur aan vochtige leefruimtes. Door regelmatig te ventileren laat je de luchtvochtigheid in huis dalen. Daardoor wordt de woning minder aantrekkelijk voor deze beestjes.

Met name zilvervisjes vinden een droge leefomgeving niet prettig: ze gaan zelfs dood als de luchtvochtigheid onder de 50 procent komt. Het vermijden van vocht is dan ook een van de meest effectieve manieren om zilvervisjes te bestrijden.

Tip 2: Houd je woning schoon

Beide beestjes houden van zetmeel en suikers. De toegang hiertoe beperken is dan ook één van de eerste stappen die je kunt ondernemen. Houd je woning opgeruimd en schoon. Zorg ervoor dat nergens etensresten liggen, zoals kruimels.

Dat geldt ook voor papier. Laat niet zomaar stapels kranten slingeren op de vloer. En heb je boeken(kasten) op warme plekken staan? Dan is het slim om met enige regelmaat te controleren of de boeken geen vraatschade hebben. Is dat het geval? Dan kun je te maken hebben met papiervisjes.

Tip 3: Houd de temperatuur laag

Zowel zilvervisjes als papiervisjes houden van ruimtes met hoge temperaturen. De temperatuur laag houden is dan ook best efficiënt om deze beestjes te weren. Nu is dat in de winter uiteraard niet altijd even praktisch of comfortabel, maar je kunt overwegen om ruimtes waar veel boeken of papier opgeslagen ligt niet onnodig te verwarmen. Alle beetjes helpen.

Eitjes van papiervisjes komen niet uit als de temperatuur onder de 20 graden Celsius ligt. Ligt de temperatuur onder de 18 graden Celsius? Dan kan het papiervisje zich niet goed ontwikkelen. Om die reden kan het lonen om zo min mogelijk te stoken in bepaalde ruimtes.

Tip 4: Berg papier zo goed mogelijk op

Papiervisjes de toegang tot papier ontnemen kan ook helpen. Het is waarschijnlijk niet altijd even praktisch om al je boeken op te bergen in afsluitbare dozen, maar je kunt overwegen om dat wel met je archief te doen.

Oude documenten en andere stapels papier kun je beter opbergen in een afsluitbare plastic doos, in plaats van het ergens op zolder te laten slingeren in de buurt van warme radiatorbuizen. Dergelijke omstandigheden zijn voor papiervisjes ideaal.

Tip 5: Controleer en dicht naden en kieren

Hoe ouder jouw woning, hoe complexer dit klusje waarschijnlijk wordt. Maar het afdichten van zo veel mogelijk naden en kieren met kit is een efficiënte manier om zilvervisjes en papiervisjes te bestrijden. Zo verspreiden ze zich namelijk door de woning.

Tip 6: Ga je behangen? Breng het behang naadloos aan

Ga je (delen van) de woning behangen? Dan is het zaak om goed op te letten tijdens het aanbrengen. Zorg ervoor dat er geen naden ontstaan: papiervisjes vinden de ruimte achter een loszittend stuk behang een heerlijke verblijfplaats.

Tip 7: Spinnen in huis? Laat ze zitten!

Mensen die bang zijn voor spinnen, willen dit vermoedelijk liever niet horen. Maar het kan een heel goed idee zijn om spinnen in huis gewoon te laten zitten. Spinnen jagen op zilvervisjes en papiervisjes en zijn dus een natuurlijke vijand van deze beestjes. Door ze te laten zitten, doen spinnen (deels) het werk dat je anders zelf moet doen.

Welke huismiddeltjes helpen tegen zilvervisjes en papiervisjes?

Tot slot bespreken we nog een paar huismiddeltjes die je kunt gebruiken om zilvervisjes en papiervisjes te weren. Deze methodes kun je proberen in het geval van incidentele waarnemingen. Bij structurele overlast is er wellicht sprake van een plaag en zijn zwaardere middelen nodig.

Tip 1: Mengsel van azijn en water

Een bestrijdingsmethode die vaak wordt genoemd, is een mengsel van azijn en water. Zilvervisjes houden namelijk niet van azijn. Meng een halve liter water met een halve liter natuurazijn en doe dit in een spuitfles. Deze oplossing spuit je in alle hoeken van de kamers in je woning.

De keuken en de badkamer moet je zeker niet overslaan. Zilvervisjes houden van vochtige ruimtes, dus de kans is het grootst dat je ze hier aantreft.

Tip 2: Mengsel van water met lavendel of citroen

Vergelijkbaar met bovenstaande tip, maar nét iets anders. Je kunt ook een paar druppels lavendelolie toevoegen aan een sprayflesje met water, of het sap van één citroen. Dat mengsel spuit je eveneens in alle hoeken van de woning waar je zilvervisjes hebt waargenomen.

Tip 3: Gebruik een aardappel

Zilvervisjes houden van koolhydraatrijk voedsel. Je kunt ze daarom lokken met een aardappel. Dat werkt als volgt. Pak een aardappel en snijd deze doormidden. Of in stukken, dat kan ook. Doe de aardappel(delen) in een open plastic zak. Leg deze zak in een ruimte waar je zilvervisjes hebt gezien. De beestjes zullen aangetrokken worden door het voedsel en zullen de zak in kruipen.

Tevreden met de vangst? Dan sluit je de zak en gooi je deze buiten in de container.

Tip 4: Gebruik een vochtige krant

Je kunt ook een krant licht bevochtigen. Deze rol je vervolgens stevig op met een elastiek eromheen. Leg de vochtige krant op een plek waar zilvervisjes zitten en laat de krant een nachtje liggen. De zilvervisjes worden aangetrokken door het vocht en kruipen de krant in. Deze krant kun je de volgende dag buiten uitschudden.

Dit werkt ook met een vochtige (thee)doek waar je een beetje gipspoeder op strooit. Ook daar komen de beestjes op af. Gebruik je een doek in plaats van een krant? Ook dan kun je de doek na een nachtje gewoon buiten uitschudden.

Tip 5: Maak een lokval van een glazen jampot

Je hebt vast wel een jampotje of een lege pot pindakaas over. Deze kun je gebruiken om een val te maken. Dat doe je door de pot aan de buitenzijde te omwikkelen met ducttape. Op die manier kunnen de beestjes er vanaf de buitenkant in klimmen, maar de binnenzijde van de pot is te glad om er weer uit te kunnen.

Je kunt er lokaas in doen om de kans op succes te vergroten. Denk aan een laagje suikerwater of een stukje brood.

Wat als bovenstaande tips niet helpen?

Als zelfs bovenstaande tips niet helpen en je last blijft houden van zilvervisjes en/of papiervisjes, wordt het wellicht tijd voor zwaarder geschut. Je kunt dan chemische bestrijdingsmiddelen proberen.

Deze middelen zijn vaak slecht voor het milieu, en daarom is het eigenlijk een laatste redmiddel. Je doet er in dat geval verstandig aan om middelen te vermijden waar geen ingrediënten op staan en/of waar geen gebruiksaanwijzing bij zit.

Is het nodig om een chemisch bestrijdingsmiddel te kopen? Koop dan alléén een middel met een toelatingsnummer. Dat zijn nummers die beginnen met 'NL' of 'EU', of die eindigen op 'N'. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beschikt over een lijst met alle toegelaten middelen.

Let daarnaast goed op de gebruiksaanwijzing en gebruik het middel alléén waar het voor is bedoeld.

En helpt zelfs een chemisch bestrijdingsmiddel niet? Dan is het misschien tijd om een professionele, erkende plaagdierbestrijder in te schakelen. Die kun je onder andere vinden via de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven, Platform Plaagdierbeheersing Nederland of via het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.