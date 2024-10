Pas op als je online shopt: ACM ziet steeds meer 'dropshippers' Vandaag • leestijd 1 minuten • 797 keer bekeken • bewaren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten voor de enorme toename in dropshippers. Deze webwinkels houden zich vaak niet aan de regels voor online verkoop. "Handhaving dreigt een uitdaging te worden", zegt een woordvoerder van de online toezichthouder.

Hoe gaan dropshipbedrijven te werk? Deze laten producten rechtstreeks uit (meestal) China naar consumenten versturen. Dat mag, mits de webwinkel hier duidelijk over is en over een Nederlands retouradres beschikt. Helaas is dat laatste vaak niet het geval.

Klachtengolf over webwinkel Berkenbosch Mode

Toezichthouder ACM kreeg de voorbije maanden "honderden klachten" over webshop Berkenbosch Mode. Consumenten klagen over onjuiste en ontbrekende informatie over levertijden, een onbereikbare klantenservice en problemen met het terugsturen van hun aankopen.

Check online reviews voordat je iets online koopt

Dropshippers moeten duidelijk en eerlijk zijn over waar producten vandaan komen en wat de levertijden zijn, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. "Instinkers als 'vandaag of morgen verzonden' zetten mensen op het verkeerde been en zeggen niks over de daadwerkelijke levertijd", aldus Van Houten. Zijn advies: "Let goed op waar je bestelt en check een aantal zaken vooraf, zoals online reviews." Bronnen: ANP/ACM