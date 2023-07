Hotelketen Fletcher informeert duidelijker over voorwaarden vouchers

24 jul. 2023 - 12:41

Ook ik ben totaal niet tevrede over Fletcher hotels. Je kunt moeilijk boeken met voucher het is altijd vol en als je boekt zonder voucher kan je zo te recht. Ook zijn de kamers vies. Vloerbedekking vol met vieze vlekken en gordijnen gescheurd. Als je geluk hebt krijg je op het oog, wel een schone badkamer. In de badkamer zie je vaak schimmel, ook bij de 4 sterren hotels. Nee voorlopig geen Fletcher meer voor ons. Brrrr. Had verleden jaar nog vouchers over, maar deze vond ik in de toestanden waar wij onze kamers regelmatig aantroffen niet de moeite waard om deze te verzilveren. Nee voorlopig geen boeking meer bij Fletcher hotels. Wil geen platjes oplopen!