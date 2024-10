Hoge Raad: Knop 'bestellen' of 'bestelling plaatsen' niet duidelijk genoeg theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De knop met de tekst 'Bestellen' geeft volgens de Hoge Raad onvoldoende duidelijk aan dat de consument verplicht is te betalen. © Schermafbeelding in laptop via Bol.com | Inzetje hand met vraagteken: rawpixel.com via Freepik

Wie online winkelt, kent het wel. Bij het afronden van een bestelling krijg je in de winkelwagen van de webshop vaak knoppen te zien met teksten als 'bestellen', 'bestelling plaatsen' of 'bestelling afronden'. Duidelijk zat, toch? De Hoge Raad meent van niet: deze teksten geven volgens de hoogste rechter niet duidelijk genoeg aan dat de consument verplicht is te betalen. En dat heeft mogelijk consequenties voor koopovereenkomsten.

De Hoge Raad heeft zich over twee zaken gebogen nadat de rechtbank in Rotterdam hier vragen over had gesteld. Vandaag volgde een opmerkelijke uitspraak. Deze uitspraak van de hoogste rechter kan namelijk leiden tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van koopovereenkomsten.

Bestellen bij

Veel webwinkels maken gebruik van knoppen waar teksten op staan zoals 'bestellen', 'bestelling afronden' of 'bestelling plaatsen'. Je zou verwachten dat de gemiddelde consument capabel genoeg is om te begrijpen dat het aanklikken van de knop 'bestellen' na het vullen van het winkelmandje in principe betekent dat ze begrijpen dat er op een gegeven moment voor de bestelde goederen moet worden betaald.

Toch zit dat anders, zo blijkt uit de uitspraak. Dit soort knopteksten maken volgens de Hoge Raad namelijk onvoldoende duidelijk dat de consument zich via deze knop daadwerkelijk committeert aan een betalingsverplichting.

In één zaak had een consument iets bij Bol.com besteld en werd de bestelprocedure afgerond via de knop 'bestelling plaatsen'. Dat was met de intentie achteraf te betalen. De betaling bleef echter uit, waardoor Bol.com een zaak begon tegen deze klant.

Hoge Raad: "Tekst 'bestelling plaatsen' maakt onvoldoende duidelijk dat er betaald moet worden"

De hoogste rechter verwijst in zijn oordeel onder meer naar een uitleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de zogeheten bestelknopbepaling.

"De tekst op de knop moet ondubbelzinnig zijn en noodzakelijkerwijs een verband oproepen met het ontstaan van een betalingsverplichting", aldus de Hoge Raad, die oordeelt dat de tekst 'bestelling plaatsen' niet aan deze eisen voldoet.

Koopovereenkomst vernietigen

Uit het oordeel van de Hoge Raad volgt dat de rechter de koopovereenkomst in zijn geheel kan vernietigen. De consument moet dan de gekochte artikelen teruggeven en krijgt het betaalde bedrag terug.