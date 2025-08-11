Yesilgöz biedt Douwe Bob nu pas excuses aan voor leugen

Dilan Yesilgöz, interimleider van de VVD, heeft een verklaring uitgegeven waarin ze Douwe Bob haar excuses aanbiedt. Ze had hem niet moeten beschuldigen van Jodenhaat, erkent de VVD-tussenpaus.
Yesilgöz, die het leiderschap van de VVD na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk weer zal overdragen, zet deze stap pas nadat het management van Douwe Bob vorige week aankondigde naar de rechter te gaan.
De zanger besloot eind juni niet op te treden op een voetbaltoernooi. In strijd met de afspraken werd daar zionistische propaganda verspreid. “Ik hou van de Joodse gemeenschap, maar ik ben tegen zionisme en dat is wat daar wordt verkocht”, motiveerde Douwe Bob zijn besluit.
Yesilgöz, die sinds haar aantreden als VVD-leider opvalt door het verspreiden van leugens, besloot de zanger daarop te beschuldigen van Jodenhaat. Ze schreef dat de zanger niet wilde optreden voor Joodse kinderen “omdat zij Joods zijn”.
Vanwege deze leugen werd Douwe Bob bedreigd. Hij besloot Nederland te ontvluchten. Pogingen van het management van de zanger om Yesilgöz te bewegen om haar leugenachtige tweet te rectificeren liepen aanvankelijk op niets uit.
Yesilgöz heeft nu al vaker moeten toegeven dat ze heeft gelogen dan Mark Rutte in de veertien jaar dat hij premier was.
