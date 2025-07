Douwe Bob moet Nederland ontvluchten na hetze van Yesilgöz Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 760 keer bekeken • bewaren

Douwe Bob vertrekt met zijn gezin voorlopig uit Nederland. De zanger doet dat op advies van de politie, schrijft hij dinsdag op Facebook. Sinds VVD-leider Dilan Yesilgöz hem zondag beschuldigde van jodenhaat wordt hij bedolven onder de doodsbedreigingen.

“In de media en door politici wordt nog steeds het beeld geschetst dat ik niet wilde spelen voor kinderen vanwege hun Joodse afkomst. Als ik dit over mij zou horen zou ik eerlijk gezegd ook woedend zijn. Gelukkig is dit een totale leugen”, schrijft de zanger in zijn verklaring.

Bij Renze legde Bob eerder al uit dat hij juist wilde verbinden door op te treden op het joodse voetbalevenement. Hij had alleen als voorwaarde gesteld dat er geen politieke uitingen zouden zijn op het feest. Toen bleek dat de organisatie zich daaraan niet had gehouden – de extreemrechtse zionistische organisatie Stand With Us was duidelijk aanwezig tijdens het evenement – besloot Bob af te zien van zijn concert.

“We zijn in contact met de organisatie van Yom Ha Voetbal om samen iets positiefs te organiseren, niet voor de camera’s maar voor de kids. Want daar gaat het om”, stelt Bob dinsdag. “Verbinding door samen muziek te maken en het even niet over politiek of religie te hebben.”