Douwe Bob start kort geding tegen VVD-leider Yesilgöz vanwege haat-tweet

Douwe Bob wil dat de rechter VVD-leider Dilan Yesilgöz opdraagt haar tegen hem gerichte haat-tweet te verwijderen. Ook wil hij dat ze haar beschuldiging openlijk rectificeert. Dat eist de zanger in kort geding. Een datum voor de rechtszaak is nog niet bepaald.

Eind juni werd de zanger tijdens een optreden bij een joodse vereniging verrast door de aanwezigheid van zionistische politieke propaganda voor Israël. Vooraf was hem verzekerd dat daar geen sprake van zou zijn. De zanger besloot daarop zijn optreden af te breken en deed dat met de woorden: „Ik hou van de Joodse gemeenschap, maar ik ben tegen zionisme en dat is wat daar wordt verkocht. Daarom kan ik hier nu niet spelen. Sorry!’’

VVD-leider Dilan Yesilgöz was zelf niet bij het evenement aanwezig maar besloot op basis van een via sociale media verspreidde clip de zanger van jodenhaat te beschuldigen. Yesilgöz weigerde later haar tweet te verwijderen en bleef in een verklaring bij haar standpunt dat kritiek op de ideologie van het zionisme neerkomt op antisemitisme. Die stelling is onhoudbaar, alleen al omdat ook veel joden kritiek hebben op het zionisme.

‘Het is natuurlijk absurd dat de rechter hieraan te pas moet komen’, aldus het management van Douwe Bob. ‘Dat Yesilgöz als vooraanstaand politica zo achter haar foute tweet blijft staan is onbehoorlijk en onbegrijpelijk. Laat dit vooral niet normaal worden.’ De zanger deed op 4 juli in stilte al aangifte tegen de VVD-politica.

De haat-tweet van Yesilgöz leidde tot ernstige bedreigingen aan het adres van de zanger die zicg daarop genoodzaakt zag met zijn gezin een veilig heenkomen te zoeken in het buitenland. De politie arresteerde later een bedreiger, een Amsterdammer met een beruchte reputatie. Ook dat bleek voor Yesilgöz geen reden haar schadelijke woorden terug te nemen. Haar halsstarrige houding en weigering fouten te erkennen, leidt inmiddels tot veel onrust binnen de VVD en maakt, gevoegd bij haar reeks andere blunders waaronder het omarmen van Wilders als bondgenoot, haar positie in de ogen van velen onhoudbaar.