Vrijwilligers JA21 vrezen nieuw demasqué bij Tweede Kamerverkiezingen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 214 keer bekeken

De campagnecoördinatoren van JA21 zijn nu al wanhopig. Ze vrezen dat de verkiezingen van 22 november opnieuw zullen uitlopen op een deceptie en hekelen de gebrekkige communicatie vanuit de top van de partij. Dat valt op te maken uit een brandbrief die zij aan partijoprichters Joost Eerdmans en Annabel Nanninga hebben geschreven. Chris Aalberts, die goed is ingevoerd in de afsplitsing van Forum, heeft de brief op zijn website gepubliceerd.

De vrijwilligers spuwen hun gal over de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten die volgens hen “niet goed” verliep. “Er was te weinig voorbereiding, weinig tot geen aansturing (als coördinator viel men in een zwart gat) noch was er sprake van veel structuur.” Ze vrezen bij de Tweede Kamerverkiezingen “een herhaling van zetten”.

Het rommelt al veel langer bij JA21. In maart stelden ontevreden leden een brandbrief op over het gebrek aan democratie binnen de partij die volgens hen voornamelijk fungeert als baantjesmachine voor Eerdmans en Nanninga. De brief werd medeondertekend door Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink. Hoewel het JA21-bestuur beterschap beloofde, is er vooralsnog niets veranderd. Pouw-Verweij en Eppink hebben inmiddels aangekondigd dat ze na de verkiezingen niet zullen terugkeren in de Kamer.