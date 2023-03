Heibel bij Forum-splinter JA21: interne democratie blijkt ver te zoeken

Onder de ondertekenaars zijn Kamerleden Nicki Pouw-Verweij, Derk Jan Eppink en Europarlementariër Rob Roos. In de brief staat onder meer dat er geen sprake is van een ‘gezonde partijcultuur’. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat de echtgenote van partijleider Joost Eerdmans penningmeester van de partij is, en dat JA21-politici dubbelfuncties bekleden. Zo is mede-oprichter Annabel Nanninga behalve lid van de Eerste Kamer ook Statenlid in Noord-Holland en gemeenteraadslid in Amsterdam.