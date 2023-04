JA21-leden morren: partij is ondemocratische ‘baantjesmachine voor Joost en Annabel’

15 apr. 2023 - 9:40

Nou ja. Dan noem je het geen ruzie. Dat verandert niet, wat er aan de hand is. En dat is dit: "Eind vorige maand stelden ontevreden leden, onder wie alle Tweede Kamerleden behalve partijoprichter Joost Eerdmans (goh!!!), een brandbrief op. Daarin drongen ze onder meer aan op meer interne democratie." " Een groeiend aantal leden voelt zich niet gehoord of gezien door de top. “ "Dinklo staat bepaald niet alleen in zijn kritiek op de top. “Ik weet wat er in mijn provincie speelt, maar ze negeren dat totaal”, stelt Johan Almekinders" ex-fractieleider in Overijssel. " "De wijze waarop de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn opgesteld, is zelfs voor ingewijden schimmig. Kritische leden zoals Dinklo werden gepasseerd, vermoedelijk omdat ze “niet loyaal genoeg” waren. "Ook de politieke koers bevalt veel JA21-leden niet. Tijdens de campagne hadden de kopstukken het vrijwel uitsluitend over immigratie. In welk opzicht verschilt JA21 dan nog van de PVV?" Dit lijkt jou prima? Gezien jouw defensieve houding, lijkt mij dat niet. MIJ trouwens wel. Dat enge Eerdmansgedoe kan niet gauw genoeg verdampen.