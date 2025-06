Vollenbroek: Wiersma brengt hele economie in gevaar om agro-industrie te pleasen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 588 keer bekeken • bewaren

Het plan van Femke Wiersma om een hogere ondergrens voor stikstofneerslag in de natuur in te voeren, zal desastreus uitpakken. “Het is een nieuw PAS-programma, maar dan nog erger”, stelt natuurbeschermer Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB).

Hij wijst erop dat het plan in strijd is met Europese jurisprudentie. Ook de Raad van State was om die reden al uiterst kritisch op het BBB-idee. Wiersma speelt roulette met de (boeren)bedrijven die nu wel een natuurvergunning hebben. “Dit kabinet is de kennelijk bereid om de Nederlandse economie als geheel in gevaar te brengen om de agro-industrie te pleasen.” Het kabinet koerst nu aan op “verergering van de stikstofcrisis en een ramp voor de economie”.

Vollenbroek vindt het onbegrijpelijk dat Wiersma denkt een hogere drempelwaarde te kunnen invoeren zonder maatregelen te nemen om de neerslag van stikstof in natuurgebieden flink terug te dringen. Die route zal “leiden tot een hausse van intrekkingsverzoeken van bestaande vergunningen, waar de provincies dan al helemaal niet meer onderuit kunnen”, waarschuwt hij.

“De boeren in Nederland verdienen duidelijkheid van de rijksoverheid over wat er past in Nederland”, valt Max van der Sleen, bestuurslid van MOB, Vollenbroek bij. Daarom doen MOB en de Vereniging Leefmilieu de Tweede Kamer een nieuw voorstel om uit de stikstofimpasse te komen.

Ze willen dat de overheid zich eindelijk eens gaat houden aan de natuurwetgeving en aan de rechterlijke uitspraak in de stikstofzaak die Greenpeace van de staat heeft gewonnen. Om die reden zou de staat het hoger beroep tegen Greenpeace ook moeten intrekken.

De door Wiersma voorgestelde hogere ondergrens voor stikstofneerslag kan er volgens de twee milieuorganisaties pas komen als “een concreet en geborgd reductieplan voor 2030 en 2035 is vastgesteld en ook een begin van uitvoering is gemaakt”. Eerder had een meerderheid in de Tweede Kamer daar ook al op aangedrongen bij Wiersma.

Ten slotte willen MOB en Vereniging Leefmilieu een wettelijk vastgelegde norm voor grondgebonden veehouderij. Daarmee worden er grenzen gesteld aan hoeveel koeien een boer bijvoorbeeld mag houden.