Goh, Raad van State ziet niets in stikstof-‘oplossing’ van Femke Wiersma

De Afdeling advisering van de Raad van State is allesbehalve enthousiast over het plan van BBB-minister Femke Wiersma om de ondergrens voor stikstofdepositie te verhogen naar 1 mol per hectare per jaar. Die ‘oplossing’ brengt volgens de Raad van State “niet geringe risico’s” met zich mee. Bij de rechter zal Wiersma vermoedelijk nat gaan met de nieuwe norm, verwacht de Raad van State.

Wiersma wil een nieuwe ondergrens als alternatief voor de modellen waarmee nu wordt gewerkt. De wetenschapsontkenners van BBB trekken het huidige model om de schadelijkheid van stikstof voor de natuur vast te stellen in twijfel. De Raad van State is echter niet overtuigd van de bbbelabberde argumenten.

“Het verspreidingsgedrag van stikstof hangt van meer factoren af dan alleen de meetdetectie”, schrijft de Afdeling advisering. “Met die factoren wordt rekening gehouden in de modellen op basis waarvan AERIUS Calculator werkt. AERIUS Calculator is het best beschikbare instrument voor de berekening van de stikstofdepositie, ook in individuele gevallen zoals bij bouwprojecten.”

Dat de Raad van State niet positief zou oordelen over de plannen van Wiersma, kon iedereen die het stikstofdossier de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd aan zien komen. De adviesaanvraag van de minister was dan ook vooral bedoeld om de werkelijke oplossing van de stikstofcrisis vooruit te schuiven.

Wiersma’s beleid is erop gericht om de problemen niet op te lossen. Dat zou immers betekenen dat de veestapel moet worden verkleind en daar is BBB mordicus tegen. Binnen het kabinet blijft de partij dan ook voortdurend op de rem trappen. De ministeriële commissie stikstof onder leiding van Dick Schoof is er om die reden niet in geslaagd om afspraken te maken over de onafwendbare oplossing. “Nederland is nog niet van het slot”, moest de premier vorige week tijdens een Kamerdebat toegeven.