Femke Wiersma negeert Raad van State en probeert op de valreep nog meer natuur te vernielen

Demissionair BBB-minister Femke Wiersma zet alles op alles om de Nederlandse natuur verder te beschadigen. Ze voert nog dit jaar een hogere ondergrens in voor stikstofneerslag in de natuur, schrijft de Volkskrant .

Het plan is uiterst omstreden. Eind vorige maand maakte de Raad van State gehakt van Wiersma’s plan om de ondergrens voor stikstofdepositie te verhogen naar 1 mol per hectare per jaar. De rechter zal de nieuwe norm hoogstwaarschijnlijk afschieten, verwacht de belangrijkste adviseur van de regering.