Rechter stelt Greenpeace in het gelijk: Staat moet stikstofdoel halen, anders miljoenenboete

Een domper voor partijen als de PVV en BBB die de Nederlandse natuur het liefst in rook zien opgaan, zolang er maar migranten over de grens gezet kunnen worden en megastallen overeind kunnen blijven. De rechter stelde woensdag Greenpeace in het gelijk in een zaak aangespannen door de milieuorganisatie tegen de Nederlandse Staat. Volgens de rechter schiet de overheid ernstig tekort in het terugdringen van de CO2-uitstoot en moet het meer doen om natuurschade in beschermde natuurgebieden door stikstof te voorkomen. Anders dreigt een dwangsom.