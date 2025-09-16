VN-commissie oordeelt: Israël pleegt GENOCIDE in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 171 keer bekeken • bewaren

Israël pleegt genocide in Gaza. Dat kon het weldenkende deel van de wereld al lang zien, maar nu is ook de VN-commissie die geweld in Israël en de Palestijnse gebieden onderzoekt, tot die conclusie gekomen. De onderzoekers stellen dat uitlatingen en handelingen van Israëlische leiders wijzen op "de moedwillige vernietiging van het Palestijnse volk". De commissie identificeert vier van de vijf misdrijven die als genocide kunnen worden gekwalificeerd: moorden, het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel, het opzettelijk verslechteren van overlevingskansen en het tegengaan van geboortes.

De NOS schrijft:

"De internationale gemeenschap mag niet zwijgen over de genocidale campagne die Israël voert tegen het Palestijnse volk. Het negeren van tekenen en bewijs van genocide komt neer op medeplichtigheid", zegt hoofdonderzoeker Navi Pillay. "Elke dag dat er niets gebeurt gaan er levens verloren en kalft de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap verder af."

Als bewijs wijst het rapport op de grootschalige doding van Palestijnen, hongersnood door het afknijpen van humanitaire hulp, systematische aanvallen op onderwijs- en zorgfaciliteiten, en de vernietiging van cultureel erfgoed. De commissie benadrukt dat Israël een aanmaning van het Internationaal Gerechtshof om zich in te houden naast zich neerlegt.

Hoewel verschillende VN-organen eerder al wezen op bewijs voor genocide in Gaza, heeft VN-secretaris-generaal Guterres die term nog niet durven gebruiken. Wel sprak hij deze zomer van geweld dat "ernstiger is dan we in recente tijden hebben gezien" en hekelde hij de "onverschilligheid en het gebrek aan daadkracht" van de internationale gemeenschap in wat hij een "morele crisis voor het wereldwijde geweten" noemt.

Afgelopen week werd opnieuw duidelijk dat het Israëlische leger opzettelijk kinderen in het hoofd en in het hart schiet. Eerder al trokken artsen aan de bel omdat Israëlische militairen tienerjongens opzettelijk in de geslachtsdelen schoten. Op dit moment is Israël bezig aan een verwoestende campagne in Gaza-Stad, waarbij hele woonwijken en woontorens met de grond gelijk worden gemaakt. Dinsdagochtend rolden er ook Israëlische tanks de straten in. De inwoners van Gaza-Stad hebben de opdracht gekregen de stad te verlaten, maar als gevolg van de genocidale vernietigingsacties van Israël kunnen ze nergens meer naartoe.