Leger Israël schiet gericht op Palestijnse kinderen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Het Israëlische leger schiet gericht op Palestijnse kinderen in Gaza. Internationale artsen vertellen aan de Volkskrant dat dat blijkt uit de schotwonden. De vijftien geraadpleegde dokters kwamen tijdens hun werk ten minste 114 kinderen tegen die waren geraakt in hun hoofd of in hun borst. De meeste kinderen zijn overleden.

“Deze artsen horen tot de laatste internationale ooggetuigen, omdat Israël geen buitenlandse journalisten toelaat. Zij kunnen uit eigen waarneming vertellen over de gevolgen van het genocidale geweld dat met het neerhalen van Gaza-Stad de volgende inktzwarte fase is ingegaan.”

Gericht op kinderen schieten is een oorlogsmisdaad. Een van de artsen vertelt hoe hij al direct op de eerste dag vier kinderen zag die in het hoofd waren geschoten, terwijl de rest van hun lichaam ongedeerd was.

Het vereist de nodige moed om in Gaza te gaan werken als arts maar ook om met de gruwelverhalen over de gerichte acties tegen kinderen naar buiten te treden. Veel van de artsen willen terug naar Gaza, maar die terugkeer kan in gevaar komen als ze vertellen over wat ze hebben gezien. Israël kan buitenlandse zorgmedewerkers weigeren. Volgens de VN is dat sinds maart van dit jaar al meer dan honderd keer gebeurd.