'Israël schiet Palestijnse tienerjongens opzettelijk in de geslachtsdelen'

Een internationale arts die werkzaam is in Gaza heeft tegenover Channel 4 News verklaard dat het Israëlische leger "verontrustend vaak" Palestijnse tienerjongens in de geslachtsdelen schiet. De beschietingen vinden bijna allemaal plaats bij de door Israël gecontroleerde zogenaamde hulpposten, waarvan inmidels duidelijk is dat die niet meer zijn dan een dodelijke valstrik.