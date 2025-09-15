Rechter ongevoelig voor rechtse cancel-wens: Bob Vylan mag optreden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 735 keer bekeken • bewaren

Nederland verandert (nog?) niet in een safe space voor rechtse sneeuwvlokjes. Bob Vylan mag maandagavond optreden in Doornroosje in Nijmegen. Dat heeft de rechter bepaald in een kortgeding dat was aangespannen door het Centraal Joods Overleg (CJO). Het CJO beweerde dat Nederlandse joden gevaar zouden lopen door het optreden van de Britse punkrapformatie.

De Volkskrant schrijft: “Aanleiding voor het kort geding waren de uitlatingen die Bob Vylan zaterdag deed tijdens een optreden in Amsterdam. Bij dat concert in poppodium Paradiso riep zanger Bobby Vylan onder meer de leus ‘dood aan de IDF’, verwijzend naar het Israëlische leger. Tijdens het concert riep hij het publiek ook op zich uit te spreken tegen fascisme en zionisme. Ook riep hij op om fascisten en zionisten op straat ‘te bevechten’.”

De advocaten van Doornroosje beriepen zich op de uitingsvrijheid van artiesten. Het is bovendien nog niet vastgesteld of de uitspraken van Bob Vylan in Paradiso strafbaar zijn. Mede daarom wilde de rechter niet meegaan in de rechtse cancel-poging.

“De rechter vroeg zich in de rechtszaal af waarom het CJO geen melding maakte van het feit dat Bob Vylan in Paradiso uitdrukkelijk heeft gezegd niets tegen joden te hebben, maar alleen tegen zionisten. Ook vroeg de rechter of het CJO na het optreden in Amsterdam concrete signalen van geweld tegen Joden had binnengekregen. Daarop was het antwoord: nee.”

Ultrarechtse opiniemakers, die op andere momenten (bijvoorbeeld tijdens het haatzaaien tegen moslims) nogal eens de mond vol hebben van het belang van de vrijheid van meningsuiting, riepen de afgelopen dagen massaal op om Bob Vylan te censureren. Diederik Boomsma (ex-CDA, ex-NSC, nu JA21) wil dat de band wordt opgepakt wegens opruiing.