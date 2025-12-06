Trump-regime wil Europa overspoelen met extreemrechts en bedreigt heel Zuid-Amerika Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Het fascistische regime in Washington DC heeft een ongekende aanval gelanceerd op Europa en kondigt aan actief extreemrechtse partijen te willen steunen om de politieke koers op het continent te beïnvloeden. In een nationaal veiligheidsdocument waarschuwt het Trump-regime voor een dreigende "beschavingsvernietiging" van Europa (binnen twee decennia) en stelt Washington zich expliciet tot doel verzet tegen Europese progressieve regeringen te organiseren.

Het presidentiële document, dat donderdag werd gepubliceerd, gaat veel, veel verder dan wat diplomatieke kritiek. Het Trump-regime beschuldigt democratisch gekozen Europese leiders van het ondermijnen van de democratie en verklaart dat diverse bondgenoten "niet meer geschikt zijn" als NAVO-partners. Eerder werd al bekend dar Buitenlandminister Marco Rubio alle Amerikaanse ambassades opdracht gegeven heeft regeringen onder druk te zetten die Washington te "migratievriendelijk" vindt.

De nieuwe Trump-strategie, elke president heeft er een waarmee het buitenlandbeleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld, omarmt openlijk de nazistische "omvolkings"-complottheorie door te stellen dat Europese landen dreigen in "meerderheid niet-Europees" te worden. Volgens de Amerikanen zal dat betekenen dat veel Europese landen in de nabije toekomst niet meer de belangen van het Westen behartigen om dat er "geen Westerlingen meer" wonen. Het document prijst daarnaast de opkomst van wat Trump "patriottische partijen" noemt en kondigt aan deze bewegingen politiek te willen ondersteunen. De Duitse extreemrechtse AfD claimt al nauwe banden met het Trump-regime te hebben. Een topfunctionaris van die partij bezocht in september het Witte Huis.

Veiligheidsexperts spreken van een historische breuk in de trans-Atlantische relatie. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde deze week dat Amerika mogelijk op het punt staat Oekraïne te verraden, terwijl de Duitse regering het Amerikaanse document resoluut van de hand wijst. Deskundigen benadrukken dat Europa ondanks de verslechterende verhoudingen militair en economisch te verweven blijft met de VS om een echte breuk te riskeren.