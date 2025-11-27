Trump-regime voert druk uit op Europa om racistisch migratiebeleid te voeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

Het extreemrechtse haatzaaien tegen migratie in Europe is mede aangewakkerd vanuit de Verenigde Staten. Dat schrijft Trouw donderdag op basis van berichtgeving in de New York Times. Amerikaanse ambassades zijn vanuit het Trump-regime aangespoord “om druk te zetten op Europese landen om hardere maatregelen te nemen”.

De krant schrijft:

Leg maar eens flink de nadruk op de criminaliteitscijfers bij mensen met een migratieachtergrond. Dat zou helpen om Europese landen op andere gedachten te brengen om de immigratie te beperken. Zo zou, volgens The New York Times, de boodschap luiden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, aan de ambassades en consulaten in Europese landen, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De berichtgeving komt niet uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op een diplomatiek telegram van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, ooit gekleineerd als “little Marco” door Trump maar inmiddels een overtuigd aanhanger van de oranje fascist in het Witte Huis.

Via Rubio kregen ambassades de instructie om overheden over te halen de ronduit racistische migratiemaatstaven van het Trump-regime over te nemen. In de VS wordt onder de huidige president met grootschalige razzia’s jacht gemaakt op inmiddels bijna iedereen met een migratie-achtergrond. De Amerikanen wilden ook dat de ambassades nadruk zouden leggen op “mensenrechtenschendingen door migranten”, zonder te specificeren wat daar dan mee wordt bedoeld. De grootste schenders van mensenrechten zijn toch vooral het Trump-regime en verwante regeringsleiders elders. Ook wordt de racistische leugen verkondigd dat “de radicale islam” de religieuze vrijheid zou beperken.