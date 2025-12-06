Clownshow compleet: Trump 'wint' FIFA-'vredesprijs' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 492 keer bekeken • bewaren

hahahahaha De bewezen oneindig corrupte FIFA heeft Donald Trump, ja, die Donald Trump, de allereerste. FIFA Vredesprijs uitgereikt hahahaha Dat gebeurde na afloop van de lotingen van het WK Voetbal 2026 dat voor een groot deel in de VS en daarnaast ook in Canada en Mexico wordt gehouden. De Oranje Kleuter maakte zoveel stampij dat hij de Nobelprijs voor de Vrede niet won, en hij had er nog zo om zitten dreinen en jammeren, dat zijn vriendje - FIFA-baas Infantino [bijna per ongeluk weer infantilo geschreven, oppassen, red.] - nu helemaal speciaal voor Don een eigen prijsje heeft geknutseld.

Trump heeft naar eigen zeggen acht oorlogen beëindigd, sommigen daarvan nog voor die überhaupt waren begonnen. Zo claimt hij het einde van de oorlog die Israël voert tegen Palestina, ondanks dat die oorlog in alle hevigheid doorgaat en onschuldige Palestijnen nog altijd bij bosjes worden vermoord en inmiddels ook illegaal worden gedeporteerd. Hij claimt het einde van oorlogen in Servië en Egypte die er helemaal niet zijn. Hij strijkt met de eer voor het sussen van oplopende spanningen tussen India en Pakistan hoewel beide landen zeggen dat Trump daar geen enkele rol van betekenis in heeft gespeeld. Enzovoorts, enzovoorts. Het aantal oorlogen dat Trump werkelijk heeft beëindigd komt afgerond naar boven uit op nul.

Wat Trump wél heeft gedaan is Israël onophoudelijk voorzien van geld en wapens om genocide in Gaza te plegen, met Poetin onder een hoedje gespeeld om Oekraïens grondgebied aan het Kremlin te geven, hand in hand met Israël Iran gebombardeerd, totaal onbewezen drugsbootjes met alle opvarenden gebombardeerd in de Caribische Zee (87 mensen vermoord tot nu toe), een daadwerkelijke drugsbaron met talloze doden op zijn geweten gratie verleend, gedreigd met invasies van Groenland, Canada en Venezuela, massa-razzia's uitgevoerd op bruine Amerikanen, het leger ingezet tegen demonstranten tegen zijn eigen regime, voor miljarden aan corrupte zakendeals gesloten voor hemzelf en de kring om hem heen en de lijst gaat door en door en door.

Maar gefeliciteerd met je voetbalvredesprijs, Trump. Mocht er nog íemand zijn die de FIFA serieus neemt, graag in de reactievelden uitleggen waarom. In vredesnaam.